3 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được triệu tập lên đội tuyển U19 Việt Nam

(GLO)- Ngày 29-4, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết 3 cầu thủ của đội bóng này vừa được huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi triệu tập lên đội tuyển U19 Việt Nam.

Theo đó, đợt này, chiến lược gia người Nhật Bản triệu tập đến 41 cái tên để chuẩn bị cho Giải U19 Đông Nam Á 2026 và vòng loại U20 châu Á 2027.

Trần Gia Bảo (bìa trái) cùng 2 đồng đội ở HAGL được gọi lên U19 Việt Nam. Ảnh: Văn Ngọc

Trong số này, HAGL đóng góp 3 cầu thủ gồm: tiền đạo Trần Gia Bảo, trung vệ Đinh Quang Kiệt và thủ môn Nguyễn Thành Lợi.

Gia Bảo và Quang Kiệt là những cầu thủ được tạo điều kiện thi đấu khá nhiều tại V.League 2025-2026. Đặc biệt là Quang Kiệt đã có 19 trận ra sân với 18 lần được đá chính.

Với Gia Bảo, tiền đạo sinh năm 2008 đã có 15 trận được trao cơ hội ra sân và đều từ băng ghế dự bị. Anh đã đóng góp 2 bàn thắng cho đội bóng phố núi ở mùa giải này.

Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29-4. Đội sẽ có chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18-5 đến 26-5 trước khi tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1-6 đến 15-6.