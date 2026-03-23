Trần Gia Bảo được triệu tập bổ sung lên đội tuyển U19 Việt Nam

(GLO)- Sáng 22-3, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết tiền đạo Trần Gia Bảo đã được triệu tập bổ sung lên đội tuyển U19 Việt Nam.

Trước đó, trong đợt tập trung lần đầu của đội tuyển U19 Việt Nam với 31 cái tên, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đã không gọi Gia Bảo. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin riêng, chiến lược gia người Nhật sẽ bổ sung các nhân tố nổi bật ở giai đoạn 2 sau khi loại 10-15 cầu thủ trong đợt đầu.

Trần Gia Bảo đã được triệu tập bổ sung lên đội tuyển U19 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tùng

Đúng theo dự đoán của giới chuyên môn, Gia Bảo đã được điền tên trong danh sách triệu tập bổ sung. Cầu thủ sinh năm 2008 là một trong những cái tên hiếm hoi của đội tuyển U19 Việt Nam được thường xuyên tạo điều kiện chơi ở V.League 2025-2026.

Mùa này, Gia Bảo ra sân 13 trận và đã ghi được 2 bàn thắng cho đội bóng phố núi. Anh là một trong những mũi công thường được tung vào hiệp 2 nhằm tạo ra sự đột biến. Tiền đạo của HAGL từng được tờ báo nổi tiếng của Anh The Guardian đưa vào danh sách "Next Generation 2025" gồm 60 tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới.

Cùng với Gia Bảo, HAGL có 1 cầu thủ cũng được triệu tập lên đội tuyển U19 Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Chí Hướng.