5 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá U11 phường Hoài Nhơn năm 2026

(GLO)- Ngày 30-5, tại sân bóng Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây, Đoàn phường Hoài Nhơn tổ chức Giải bóng đá U11 phường Hoài Nhơn năm 2026.

Giải bóng đá U11 phường Hoài Nhơn năm 2026 thu hút 5 đội bóng đến từ các trường tiểu học trên địa bàn phường tham gia tranh tài, gồm: Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh, Trường Tiểu học số 2 Hoài Thanh, Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây, Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Nam, Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Nam.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, với sự nhiệt huyết và quyết tâm của các cầu thủ nhí. Ảnh: ĐVCC

Các đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất vào trận chung kết tranh ngôi vô địch.

Giải đấu là sân chơi lành mạnh dành cho thiếu nhi trong dịp hè, góp phần khuyến khích các em rèn luyện thể chất, nâng cao kỹ năng và nuôi dưỡng niềm đam mê với môn thể thao vua. Đồng thời, đây cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng nhân tố cho phong trào thể dục thể thao địa phương.

Dự kiến, giải đấu bế mạc ngày 1-6.

