FIFA bán bản quyền World Cup 2026 cho Trung Quốc thấp hơn 5 lần đề nghị ban đầu

(GLO)- Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đạt được thỏa thuận bán bản quyền phát sóng World Cup 2026 cho Trung Quốc với giá 60 triệu USD (khoảng 1.581 tỷ đồng), thấp hơn tới 5 lần so với con số từng đưa ra trong giai đoạn đàm phán ban đầu.

Theo FIFA, thỏa thuận ký với Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG) bao gồm bản quyền của 4 kỳ World Cup tiếp theo, gồm 2 giải nam và 2 giải nữ, kéo dài đến năm 2031.

Trong đó có World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico dù đội tuyển Trung Quốc không giành vé tham dự. Tiếp đến là World Cup 2030 dự kiến diễn ra chủ yếu tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco; World Cup nữ 2027 sẽ tổ chức ở Brazil và World Cup nữ 2031 chủ yếu diễn ra tại Mỹ.

Việc đạt được thỏa thuận lần này diễn ra sau quá trình thương lượng kéo dài, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Trung Quốc cũng như giới truyền thông thể thao.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin FIFA chào bán gói bản quyền World Cup 2026 cho nước này với giá 250-300 triệu USD. Ngay cả khi FIFA hạ giá xuống còn khoảng 120-150 triệu USD, mức chênh lệch vẫn khá lớn. Con số này bị đánh giá là quá cao, nhất là khi ngân sách CCTV có thể chi được cho thương vụ chỉ khoảng 60-80 triệu USD.