Xem trực tiếp Đội tuyển Việt Nam đá World Cup Nữ 2023 trên kênh nào?

Người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ được xem trực tiếp Đội tuyển Nữ Việt Nam thi đấu vòng chung kết World Cup Nữ 2023 (tổ chức tại Asustralia và New Zeland).

Cụ thể, VMG Media đã chính thức trở thành đơn vị sở hữu độc quyền khai thác thương mại và phân phối bản quyền phát sóng giải FIFA Women's World Cup 2023 (FIFA World Cup nữ 2023) trên hệ thống truyền hình, OTT, mạng di động, IPTV, trình chiếu công cộng trên lãnh thổ Việt Nam.

Sau khi sở hữu độc quyền khai thác thương mại và phân phối bản quyền phát sóng giải FIFA World Cup Nữ 2023, VMG Media và Truyền hình Quốc hội Việt Nam (Kênh 7, THQHVN) đã đạt được thỏa thuận phát sóng các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam và các trận đấu tại giải. Bên cạnh đó, VTVcab là đơn vị phối hợp sản xuất các trận đấu.

Để phục vụ đông đảo khán giả xem truyền hình cả nước, các đài truyền hình có nhu cầu tiếp phát sóng giải đấu trên các hạ tầng truyền hình cáp, vệ tinh, mặt đất và các đơn vị báo chí mong muốn sử dụng dữ liệu giải đấu, có thể liên hệ với VMG Media để được cấp phép.

Với mong muốn phục vụ khán giả hâm mộ khắp cả nước theo dõi truyền hình trực tiếp và cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu, VMG Media sẽ nỗ lực phân phối giải đấu trên nhiều nền tảng phát sóng đa dạng.

Tại vòng chung kết World Cup Nữ 2023, Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng với những đối thủ đáng gờm như Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Bảng đấu được nhận định quá khó để thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung tạo nên địa chấn, nhưng chắc chắn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm cho nhà vô địch SEA Games 32.

Mỹ là đang là đội giàu thành tích nhất lịch sử World Cup Nữ với 4 lần vô địch, trong khi Hà Lan là đương kim á quân.

Để chuẩn bị tốt nhất cho lần đầu dự World Cup, Đội tuyển nữ Việt Nam đã bắt đầu bước vào tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (từ ngày 22/5-4/6).

Sau đó, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tập huấn tại Đức và sẽ có 3 trận giao hữu trong đó trận đấu quan trọng với Đội tuyển Nữ Đức vào ngày 24/6.

Sau chuyến tập huấn này, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện trước khi di chuyển tới New Zealand sẽ di chuyển tới New Zealand vào ngày 5/7 và dự kiến có trận giao hữu với Đội tuyển New Zealand vào ngày 10/7/2023 tại McLean Park, trước khi chính thức bước vào giải đấu.

Tại vòng chung kết, Đội tuyển Nữ Việt Nam gặp đương kim vô địch Mỹ ở trận ra quân (ngày 22/7), tiếp đó lần lượt chạm trán Bồ Đào Nha (27/7) và Hà Lan (1/8).