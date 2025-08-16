U17 Hoàng Anh Gia Lai có thắng lợi trận mở màn

(GLO)- Chiều 15-8, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lượt đấu đầu tiên của vòng loại bảng C Giải U17 Quốc gia 2025.

Bảng C có sự góp mặt của 4 đội bóng gồm: Gia Lai, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Quảng Ngãi và SHB Đà Nẵng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra 2 đội nhất bảng vào vòng chung kết, đội xếp hạng 3 sẽ so hiệu số với các bảng đấu khác.

2 đội bóng đã chơi ăn miếng trả miếng. Ảnh: Anh Tuấn

Ở lượt đầu tiên của bảng C đã diễn ra trận cầu tâm điểm giữa 2 đội được đánh giá cao là U17 HAGL và U17 SHB Đà Nẵng. Cả 2 đã chơi quyết liệt với những pha ăn miếng trả miếng.

Tuy nhiên, chỉ có 1 đội duy nhất tận dụng được cơ hội của mình và đó chính là đội bóng trẻ phố núi. Phút 44, Tấn Hưng có pha dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành đối phương ghi bàn thắng duy nhất giúp U17 HAGL đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0.

U17 HAGL đã có chiến thắng kịch tính 1-0 trước U17 SHB Đà Nẵng. Ảnh: Anh Tuấn

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Gia Lai đã hòa không bàn thắng với các cầu thủ U17 Quảng Ngãi.