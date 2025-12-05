Hoàng Anh Gia Lai đăng cai vòng loại bảng C Giải U19 quốc gia

(GLO)- Ngày 5-12, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết sẽ đăng cai vòng loại bảng C của Giải Bóng đá vô địch U19 quốc gia năm 2025-2026.

Tham gia vòng loại Giải Bóng đá vô địch U19 quốc gia năm 2025-2026 năm nay có 27 đội bóng thuộc các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp, trung tâm huấn luyện, trường năng khiếu.

U19 LPBank HAGL sẽ tham gia vòng loại với tư cách chủ nhà. Ảnh: Phương Ngân

Các đội bóng được bốc thăm chia vào 5 bảng đấu, thi đấu vòng tròn 2 lượt tại địa phương đăng cai. Qua đó, sẽ tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng để chọn ra 5 đội xếp thứ nhất, 5 đội xếp thứ nhì và 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở 5 bảng vào vòng chung kết.

HAGL sẽ đăng cai bảng C với sự tham gia của các đội bóng U19: LPBank HAGL, Bê tông 26 Gia Lai, Huế, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An. Các trận đấu được tổ chức trên sân Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng.

Dự kiến vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 14-12-2025 đến 6-1-2026; vòng chung kết sẽ được tổ chức từ ngày 14-1 đến 27-1-2026.