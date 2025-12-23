Trung Kiên lọt vào Top 5 Quả bóng vàng Việt Nam

(GLO)- Sáng 23-12, Ban tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam 2025 đã công bố danh sách rút gọn cho các hạng mục. Trong đó, ở hạng mục Quả bóng vàng nam có tên thủ thành của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Trần Trung Kiên.

Theo đó, 5 cái tên rút gọn ở hạng mục này gồm: Tiến Linh, Quang Hải, Đình Bắc, Hoàng Đức và Trung Kiên. Trung Kiên cũng là thủ môn duy nhất trong Top 5, các cầu thủ còn lại đều nằm ở vị trí tiền đạo và tiền vệ.

Trung Kiên đã được đề cử trong Top 5 Quả bóng vàng nam. Ảnh: Đức Đồng

Dù đây là lần đầu tiên với Trung Kiên nhưng không quá bất ngờ với giới chuyên môn. Tại HAGL, Trung Kiên là ngôi sao sáng nhất với phong độ ổn định cùng nhiều pha cứu thua xuất sắc. Dù thành tích của đội bóng tương đối bết bát, song thủ thành này vẫn luôn là người thi đấu nổi bật.

Đặc biệt, Trung Kiên vừa cùng U22 Việt Nam lên ngôi vô địch môn bóng đá nam ở SEA Games 33 tại Thái Lan. Tại giải đấu này, cùng với Đình Bắc, thủ thành người Gia Lai là một trong những cầu thủ có đóng góp lớn cho tấm huy chương vàng với sự chững chạc, chắc chắn trong khung gỗ.

Thủ thành Trung Kiên (bìa trái) vừa cùng U22 Việt Nam vô địch môn bóng đá nam ở SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Trong ngày 23-12, Trung Kiên sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho Giải U23 châu Á 2026 diễn ra ở Saudi Arabia.

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Jordan ở trận ra quân ngày 6-1, gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9-1 và trận cuối bảng gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia ngày 12-1.