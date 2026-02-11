Gia Lai có 2 đội bóng tham dự Giải bóng đá vô địch U15 quốc gia 2026

(GLO)- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa công bố điều lệ và lịch thi đấu Giải bóng đá vô địch U15 quốc gia năm 2026, trong đó Gia Lai có 2 đội bóng đăng ký tham dự.

Giải đấu năm nay tiếp tục là sân chơi quan trọng nhằm phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ U15 được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Theo đó, Giải bóng đá vô địch U15 quốc gia năm 2026 có sự tham gia của 31 đội bóng U15 đến từ các CLB chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp, trung tâm huấn luyện và trường năng khiếu trên cả nước.

Các đội được chia thành 6 bảng (A, B, C, D, E, F), thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (đi - về) tại các địa phương đăng cai, tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Kết thúc vòng loại, 6 đội xếp nhất và 5 đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết.

Lịch thi đấu vòng loại bảng C - Giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia 2025. Ảnh: VFF

Tại giải đấu này, đội bóng U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai nằm ở bảng C, thi đấu trên sân nhà Trung tâm thể thao Hàm Rồng, cùng các đội: Huế I, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình và Sông Lam Nghệ An II.

Trong khi đó, đội U15 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai góp mặt tại bảng E, thi đấu tại sân bóng đá Long Tâm (TP Hồ Chí Minh), với các đội Đắk Lắk, Hallmen TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Tây Ninh.

Đội bóng U15 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai góp mặt tại bảng E - Vòng loại Giải bóng đá vô địch U15 quốc gia. Ảnh: VFF

Các bảng đấu còn lại gồm bảng A do Công ty TNHH MTV Thể thao Viettel đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: Hà Nội I, Bắc Ninh, Vạn Xuân, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội và Thể Công Viettel I.

Bảng B do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển tài năng Bóng đá Việt Nam đăng cai tổ chức, gồm 6 đội: Hà Nội II, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An I, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel II và PVF.

Bảng D do Liên đoàn Bóng đá TP Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: Huế II, Quảng Nam, Quảng Ngãi, SHB Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Bảng F do Công ty Cổ phần Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: Becamex TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Lâm Đồng và Trường Thể dục Thể thao Tây Ninh.