Hơn 350 cán bộ, chiến sĩ tham gia Ngày chạy thể thao quân sự

(GLO)- Ngày 2-3, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát động chạy hưởng ứng “Ngày chạy thể thao quân sự (CISM) kết hợp Ngày chạy Olympic năm 2026”.

Tham gia chương trình có 15 khối chạy với hơn 350 cán bộ, chiến sĩ đến từ cơ quan Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất; cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự 21 xã, phường; cán bộ, chiến sĩ một số đại đội trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ trên địa bàn.

Các cán bộ, chiến sĩ chạy hưởng ứng “Ngày chạy thể thao quân sự (CISM) kết hợp Ngày chạy Olympic năm 2026”. Ảnh: P.D

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang; thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”; đồng thời, tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị theo thông điệp của Hội đồng Thể thao Quân sự thế giới (CISM).

Hoạt động này cũng góp phần nâng cao thể lực, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.