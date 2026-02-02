Gần 70 vận động viên tranh tài tại Giải patin các câu lạc bộ mở rộng 2026

(GLO)- Gần 70 vận động viên không chuyên đã sôi nổi tham gia Giải patin Roller Sports - Các câu lạc bộ mở rộng năm 2026 do Câu lạc bộ patin Quy Nhơn tổ chức ngày 1-2.

Các vận động viên tranh tài theo các bảng đấu từ 5-14 tuổi ở 2 hạng mục nam và nữ, bên cạnh bảng tự do dành cho các vận động viên ở nhóm tuổi lớn hơn. Đáng chú ý, giải còn có bảng đấu riêng dành cho phụ huynh, góp phần tạo nên nét đặc biệt khi cả gia đình cùng tham gia hoạt động thể thao.

Trong số các vận động viên tham gia tranh giải lần này, có những cái tên nổi bật như: Cao Thanh Trúc và Nguyễn Ngọc Nhân, từng giành huy chương vàng tại Giải Roller League Cup Gò Vấp mở rộng 2023; Phan Duy Huy Hoàng, huy chương đồng Giải Roller Sports quốc gia 2023 tại Đà Lạt.

Trận chung kết của nhóm 5-6 tuổi. Ảnh: Bảo Ngọc

Sau vòng bảng, ban tổ chức đã chọn ra những vận động viên có thành tích tốt nhất ở mỗi nhóm tuổi để bước vào vòng tranh huy chương.

Kết thúc giải, 12 bộ huy chương đã được trao cho các vận động viên xuất sắc. Ngoài ra, tất cả các vận động viên tham gia thi đấu đều được nhận huy chương hoàn thành nhằm khích lệ tinh thần thể thao và niềm đam mê với bộ môn patin.

Chính thức thành lập vào năm 2021 và trực thuộc Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam, CLB patin Quy Nhơn do anh Trần Mạnh Hùng - Huấn luyện viên Roller Sports cấp độ 1 làm chủ nhiệm.

Đơn vị tổ chức Giải patin Roller Sports - Các câu lạc bộ mở rộng vào mỗi dịp năm mới nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em nhỏ rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh thi đấu, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào tập luyện patin trong cộng đồng.

Năm nay, giải quy tụ thành viên của 5 đơn vị: CLB patin An Nhơn, CLB patin Tây Sơn, CLB patin Đại Phú Gia, CLB patin Vân Canh và chủ nhà là CLB patin Quy Nhơn.