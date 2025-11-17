Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gần 100 học sinh tranh tài Giải cờ vua mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

CHU HẰNG CHU HẰNG
(GLO)- Ngày 16-11, Đoàn xã Ia Krái đã tổ chức Giải cờ vua chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025).

Giải đấu đã thu hút 93 vận động viên (VĐV) từ 6 đến 14 tuổi thuộc các trường học và câu lạc bộ trên địa bàn xã Ia Krái, xã Ia Grai và phường Pleiku. Các VĐV thi đấu tranh giải cá nhân nam, cá nhân nữ, gồm các nhóm tuổi từ U6 đến U14.

img-6083.jpg
Giải đấu đã thu hút gần 100 học sinh từ 6 đến 14 tuổi tranh giải cá nhân nam, cá nhân nữ. Ảnh: ĐVCC

Các VĐV thi đấu theo các nhóm: lớp 1-2, lớp 3, lớp 4-5, lớp 6-7 và lớp 8-9. Các VĐV chia làm 2 nhóm nam nữ đấu riêng theo thể thức cờ nhanh 20 phút cho mỗi ván; thi đấu 7 ván theo hệ Thụy Sĩ.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 15 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 23 huy chương đồng cho các VĐV đạt giải.

img-6081.jpg
Ban tổ chức đã trao giải cho các học sinh tham gia giải đấu. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, đồng thời phát triển phong trào cờ vua tại địa phương; qua đó, tạo cơ hội giao lưu nâng cao kỹ năng cho thiếu nhi và tuyển chọn vận động viên tiềm năng dự các giải cấp tỉnh.

