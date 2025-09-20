Giải có sự tham gia của 16 đội bóng nam, nữ với gần 200 cầu thủ nhí đến từ các làng trong khu vực xã Ia Tôr và các xã lân cận. Các trận đấu diễn ra từ ngày 20 đến 28-9, toàn bộ trang phục và bóng thi đấu được Ban tổ chức trang bị miễn phí.

Các chân chạy nhí thi đấu ở thể thức sân 5 người. Ảnh: Hoàng Hoài

Đây là hoạt động thuộc dự án “Gieo ước mơ bóng đá” do chị Nguyễn Thị Trúc Phương phối hợp cùng Công ty HLC Media tổ chức, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng bóng đá nhí.

Sau giải, những gương mặt nổi bật sẽ được giới thiệu tới các trung tâm và học viện bóng đá chuyên nghiệp trong cả nước.

Khai mạc Giải bóng đá Thanh thiếu niên miền núi tranh Cúp Zai Zai. Clip: Hoàng Hoài

Trong chương trình, Ban Tổ chức cũng trao 200 phần quà Trung thu (gồm lồng đèn, bánh trung thu, sữa và bánh kẹo) cho trẻ em địa phương, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ 20 hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Tôr.