Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Thể thao cộng đồng

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Khai mạc Giải bóng đá Thanh thiếu niên miền núi tranh Cúp Zai Zai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 20-9, tại sân bóng làng Klah-Băng (xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai), Giải bóng đá Thanh thiếu niên miền núi tranh Cúp Zai Zai chính thức khai mạc.

Giải có sự tham gia của 16 đội bóng nam, nữ với gần 200 cầu thủ nhí đến từ các làng trong khu vực xã Ia Tôr và các xã lân cận. Các trận đấu diễn ra từ ngày 20 đến 28-9, toàn bộ trang phục và bóng thi đấu được Ban tổ chức trang bị miễn phí.

img-1312.jpg
Các chân chạy nhí thi đấu ở thể thức sân 5 người. Ảnh: Hoàng Hoài

Đây là hoạt động thuộc dự án “Gieo ước mơ bóng đá” do chị Nguyễn Thị Trúc Phương phối hợp cùng Công ty HLC Media tổ chức, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng bóng đá nhí.

Sau giải, những gương mặt nổi bật sẽ được giới thiệu tới các trung tâm và học viện bóng đá chuyên nghiệp trong cả nước.

Khai mạc Giải bóng đá Thanh thiếu niên miền núi tranh Cúp Zai Zai. Clip: Hoàng Hoài

Trong chương trình, Ban Tổ chức cũng trao 200 phần quà Trung thu (gồm lồng đèn, bánh trung thu, sữa và bánh kẹo) cho trẻ em địa phương, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ 20 hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Tôr.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Thể thao

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

Thể thao

(GLO)- Bắt đầu đến với môn xe đạp thể thao khi đã ở độ tuổi 70, ông Phan Phú Thành (SN 1954, thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) coi đây không chỉ là thú vui, phương thức “chữa lành”, mà còn để lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

Thể thao

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Thể thao

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

null