Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Các võ sinh của Câu lạc bộ Karate Hasuka trong một buổi tập luyện. Ảnh: R’Ô HOK

Anh Nguyễn Hải Hà (SN 1990, ở thôn Hưng Bình Tân Hợp, xã Ia Hrung) bắt đầu tập luyện môn karate từ năm 2003 tại võ đường Vĩnh Ngọc Karate (xã Ia Hrung) và dần say mê bộ môn này.

Năm 2004, trong lần đầu tiên góp mặt tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai, Hà không may bị gãy tay khi thi đấu môn karate và phải rời sàn đấu trong niềm tiếc nuối. Điều này khiến ngọn lửa đam mê võ thuật trong cậu học sinh 14 tuổi càng thêm bùng cháy.

Sau khi hồi phục, Hà tiếp tục tập luyện nhiều hơn, quyết tâm cao hơn, từ đó đã khẳng định được năng lực của bản thân với nhiều tấm huy chương tại các giải vô địch karate tỉnh.

Nhằm phát triển phong trào, tạo điều kiện cho mọi người được tiếp cận bộ môn karate, cách đây 10 năm, anh Nguyễn Hải Hà đã thành lập CLB Karate Hasuka. Chính sách của CLB là hỗ trợ một phần hoặc miễn học phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện CLB có gần 60 võ sinh tập luyện tại 2 điểm ở thôn Hưng Bình Tân Hợp (xã Ia Hrung) và thôn Chư Hậu 6 (xã Ia Grai) vào các ngày thứ Hai, Tư và Sáu hằng tuần. Dịp hè, CLB tăng cường thời lượng tập luyện cho võ sinh nhằm nâng cao thể lực và kỹ thuật, tập trung vào thế mạnh đào tạo nội dung đối kháng của CLB.

Nhiều võ sinh ngoài chăm chỉ rèn luyện trong các buổi tập chính thức còn tự luyện thêm ngoài giờ và hỗ trợ lẫn nhau để cùng tiến bộ. Anh Hà thường xuyên tham gia các khóa tập huấn chuyên môn, đồng thời làm trọng tài ở nhiều giải đấu karate cấp tỉnh và toàn quốc. Từ đó, anh không ngừng học hỏi, cập nhật các nội dung, quy định mới trong thi đấu để nâng cao hiệu quả truyền dạy học trò.

“CLB Karate Hasuka tập trung huấn luyện các em từ 6-12 tuổi. Đây là giai đoạn thích hợp để phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, xây dựng nền tảng kỹ thuật và phát triển thể lực. CLB hướng tới mục tiêu rèn luyện sức khỏe, hình thành lối sống lành mạnh, giúp các em tránh xa tệ nạn xã hội. CLB vận động phụ huynh, tìm kiếm các nguồn tài trợ để tạo điều kiện cho các em tham gia cọ xát, học hỏi tại các giải thi đấu phù hợp nhằm kích thích tinh thần tập luyện”-HLV Hà cho biết.

CLB Karate Hasuka trở thành cái nôi đào tạo nhiều VĐV xuất sắc, góp phần phát triển phong trào thể thao tại địa phương. Đến nay, CLB đã cung cấp 8 VĐV cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku. Trong số này có 3 VĐV từng được tuyển chọn vào Đội tuyển trẻ Karate quốc gia và 1 VĐV từng được triệu tập vào Đội tuyển Karate quốc gia.

Từ năm 2018-2025, CLB Karate Hasuka luôn nằm trong nhóm 4 đơn vị mạnh nhất tỉnh Gia Lai (cũ) ở các giải thi đấu. Trong đó, nổi bật là việc CLB 2 lần xếp hạng nhất toàn đoàn tại Giải vô địch karate tỉnh Gia Lai năm 2018 và 2019. Việc giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo VĐV của CLB tiếp tục được khẳng định trong thời gian qua.

Tại Giải vô địch karate tỉnh Gia Lai (cũ) năm 2025, CLB giành 4 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ, xếp hạng ba toàn đoàn. CLB tham gia thi đấu ở nhóm tuổi 10-11 tại Giải vô địch các CLB Karate quốc gia 2025 tổ chức ở tỉnh Đắk Lắk, giành được 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, xếp đồng hạng ba toàn đoàn ở nhóm tuổi này.

Em Lữ Thị Gia Hân (bên phải) là võ sinh tiêu biểu của CLB Karate Hasuka. Ảnh: R’Ô HOK

Một trong những võ sinh tiêu biểu của CLB là em Lữ Thị Gia Hân (SN 2014, ở thôn Hưng Bình Tân Hợp). Hân học võ tại CLB từ tháng 9-2023 và nhanh chóng bộc lộ tố chất cùng bản lĩnh thi đấu nội dung đối kháng. Năm 2025, em giành 1 HCV tại Giải vô địch karate tỉnh và 1 HCĐ tại Giải vô địch các CLB Karate quốc gia.

“Gia đình em thuộc diện cận nghèo nên được CLB miễn phí tập luyện thời gian qua. Tại CLB, em không chỉ rèn luyện sức khỏe và kỹ năng võ thuật mà còn được học về tinh thần võ đạo, kỷ luật và nhân cách. Thầy Hà hướng dẫn tận tâm và nghiêm khắc, giúp chúng em hứng thú và nỗ lực tập luyện để không ngừng tiến bộ. Ước mơ của em là trở thành VĐV karate của tỉnh, sau đó là của quốc gia, mang vinh quang về cho quê hương và gia đình”-Hân bày tỏ.