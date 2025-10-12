Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đội O35 Lão tướng Quy Nhơn giành giải nhất Giải bóng chuyền nam O35 tỉnh Gia Lai

HUỲNH VỸ
(GLO)-Ngày 12-10, Giải bóng chuyền nam O35 tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2025 đã diễn ra trong không khí sôi nổi và hấp dẫn. Kết quả, đội O35 Lão tướng Quy Nhơn giành giải nhất. 

Giải bóng chuyền nam O35 tỉnh Gia Lai lần thứ I diễn ra tại sân Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Quy Nhơn), với sự tham gia của 3 đội: Tuy Phước, Lão tướng Quy Nhơn và Đất Võ.

bong-chuyen-o35-4234.jpg
Mặc dù các vận động viên đều đã ngoài 35 tuổi nhưng vẫn thi đấu nhiệt huyết, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt. Ảnh: H.V

Các trận đấu diễn ra trong bầu không khí sôi nổi với tinh thần giao lưu và đoàn kết. Những màn phối hợp ăn ý cùng tiếng cổ vũ từ khán giả đã tạo nên một ngày thi đấu tràn đầy năng lượng và cảm xúc.

Kết quả, đội O35 Lão tướng Quy Nhơn giành giải nhất; O35 Tuy Phước đoạt giải nhì; đội O35 Đất Võ nhận giải ba.

bong-chuyen2.jpg
Đội Lão tướng Quy Nhơn giành chức vô địch. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên lớn tuổi giao lưu, rèn luyện thể thao, góp phần đẩy mạnh phong trào luyện tập bóng chuyền và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

(GLO)- Ngày 18-7, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã diễn ra Giải bóng chuyền với sự tham gia của 4 đội bóng: Bộ CHQS tỉnh, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, Câu lạc bộ Quy Nhơn, Trường Đại học Quy Nhơn.

