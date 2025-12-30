Chức vô địch SEA Games 33 và câu trả lời của bầu Đức

(GLO)- Sau lứa Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn… bầu Đức đã bị đặt dấu hỏi lớn về hiệu quả công tác đào tạo trẻ khi không có thêm những “sao mai” cống hiến cho các lứa của đội tuyển bóng đá quốc gia.

Song kỳ tích trên đất Thái của U22 Việt Nam vừa qua là câu trả lời không thể thuyết phục hơn trước những hoài nghi ấy.

Sự hoài nghi dành cho bầu Đức

Gần 20 năm trước, khi đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng Học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Arsenal JMG, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã muốn đánh tan những dị nghị của dư luận khi cho rằng ông vung tiền làm bóng đá theo kiểu “làm nhà từ nóc”.

Những ngôi sao đình đám được chiêu mộ trong cả nước cũng như Thái Lan đã mang về 2 chức vô địch V.League liên tiếp dù đội bóng vừa thăng hạng.

Quốc Cường (27), Nhật Minh (7) và Quốc Việt (27) khi còn khoác áo học viện HAGL Arsenal JMG. Ảnh: HAGL

Có điều kể từ ấy, đội bóng phố Núi chưa từng một lần trở lại đỉnh vinh quang. Song những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo dưới chân núi Hàm Rồng vẫn luôn trở thành ngôi sao, bền bỉ đóng góp cho bóng đá Việt.

Phải kể đến những cái tên như Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Minh Vương, Ngọc Quang, Hồng Duy… từng gắn liền với những chiến tích như ngôi Á quân Giải U23 châu Á 2018, chức vô địch AFF Cup 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo.

Những ngôi sao sáng nhất của đội bóng này đã được bầu Đức tạo cơ hội thi đấu ở nước ngoài như tại Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… Dù không có nhiều thành tích vang dội, song điều này đã mở ra hướng đi mới cho cầu thủ Việt để trau dồi bản thân, đóng góp cho hình ảnh bóng đá nước nhà.

Bởi vậy, dù bộ mặt của đội bóng phố Núi ở đấu trường quốc nội như V.League hay Cúp Quốc gia không mấy rực rỡ, cái tên HAGL dường như vẫn là một thế lực trong đào tạo bóng đá trẻ.

Có một khoảng thời gian khá dài các cầu thủ HAGL vắng bóng trong đội tuyển quốc gia cũng như tại các đội tuyển trẻ. Đặc biệt, lứa kế cận cho Công Phượng và các đồng đội hầu như không có cái tên nào nổi bật khiến giới chuyên môn phải chú ý. Tại hệ thống các giải trẻ quốc gia, HAGL liên tiếp trắng tay, thậm chí phải nói lời chia tay ngay từ vòng loại.

Đặc biệt, tại thời điểm HAGL thi đấu khá bết bát ở V.League, lần lượt các ngôi sao rời CLB tìm đến địa chỉ mới với những bản hợp đồng tiền tỷ. Người hâm mộ phố Núi cảm thấy chênh vênh và hoài nghi về mục tiêu thật sự của bầu Đức với những tín hiệu mờ mịt.

Tuy nhiên, SEA Games 33 vừa qua là câu trả lời đầy giá trị của bầu Đức, thay cho những lần phát ngôn tốn nhiều giấy mực trên báo chí.

Kiên định hướng đi

Trong đội hình tạo nên màn lội ngược dòng kinh điển trước U22 Thái Lan ở Rajamangala của HLV Kim Sang-sik, có 5 cái tên trưởng thành từ HAGL. 4 cầu thủ Trung Kiên, Quốc Cường, Quốc Việt, Hiểu Minh trực tiếp là học viên của Học viện HAGL từ những ngày chập chững xỏ giày đá bóng.

Ngoài Trung Kiên vẫn đang khoác áo đội bóng chủ sân Pleiku, Quốc Cường, Quốc Việt, Hiểu Minh đều có 7 năm hoàn thành chương trình đào tạo ở Học viện HAGL trước khi được bàn giao cho Học viện Nutifood JMG vào năm 2021.

Trước đó, năm 2019, trong bối cảnh kinh tế gặp không ít khó khăn, bầu Đức sẵn sàng cho lứa cầu thủ trên cùng đội U18 HAGL đi tập huấn ở CLB Feyenoord Rotterdam (Hà Lan). Chuyến tập huấn kéo dài 1 tháng tiêu tốn không ít tài lực đã cho các cầu thủ trẻ nhiều bài học quý trên chặng đường trưởng thành.

Lý Đức (số 3) là trụ cột của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Trong khi đó, với Lý Đức, dù xuất thân từ Học viện Nutifood JMG, song anh hoàn toàn tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Do đó, năm 2023, các HLV tại HAGL quyết định chiêu mộ trung vệ người Tây Ninh vì đã chứng kiến hành trình phát triển của anh.

Sau một năm cho Bà Rịa - Vũng Tàu mượn, Lý Đức đã được HLV Vũ Tiến Thành gọi về trao cơ hội đá chính ở vị trí trung vệ tại mùa giải V.League 2024 - 2025. Đó là vai trò chưa bao giờ dễ dàng với một cầu thủ mới chỉ 21 tuổi. Song chiến lược gia họ Vũ liên tục nhắc lại rằng, HAGL ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ để tạo cơ hội cho họ phát triển.

Đó là mùa giải cầu thủ cao 1,82 m trở thành “hòn đá tảng” trước khung thành của Trung Kiên. Lý Đức chơi trọn vẹn 15 trận, đủ 1.350 phút, ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo. Nhờ những màn thể hiện xuất sắc với khả năng đọc tình huống, tranh chấp tốt, anh được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ở U22 Việt Nam và đội tuyển quốc gia.

Tại SEA Games 33 vừa qua, 5 cái tên ấy với những vai trò khác nhau đã đóng góp chung vào thành công của U22 Việt Nam. Tại vòng chung kết Giải U23 châu Á sắp tới, họ vẫn sẽ là những trụ cột của chiến lược gia người Hàn với kỳ vọng tiếp tục tạo nên bất ngờ. Đặc biệt, Trung Kiên vừa xuất sắc lọt vào Top 5 Quả bóng vàng Việt Nam.

Bền bỉ với công tác đào tạo trẻ dù gặp nhiều khó khăn, ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ cho dù thành tích chung không mấy khởi sắc là những điều mà bầu Đức vẫn đang làm. Con đường đầy chông gai ấy đã mang về trái ngọt với lứa cầu thủ kế cận tài năng.

Nhìn lại tình hình hiện tại của HAGL, họ vẫn đang tiếp tục sử dụng cầu thủ trẻ “nhà trồng” dù đang xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng V.League 2025 - 2026. Phải kể đến Môi Sê (20 tuổi), Trần Gia Huy (21 tuổi), Trần Gia Bảo (17 tuổi), Đinh Quang Kiệt (18 tuổi), Bảo Duy (21 tuổi), Minh Khang (20 tuổi), Trung Thắng (19 tuổi), Minh Tâm (19 tuổi), Phước Bảo (21 tuổi)… Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử V.League cũng là một cầu thủ của HAGL - Trần Gia Bảo ở thời điểm mới tròn 16 tuổi.

Với kỳ tích trên đất Thái vừa qua, khi lý tưởng đã được khẳng định, có lẽ HAGL vẫn sẽ tiếp tục kiên trì tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ gánh vác đội bóng, ngay cả khi họ phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng…