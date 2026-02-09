Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đội bóng Doanh nhân trẻ Gia Lai vô địch Giải bóng đá chào xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Ngày 7-2, Giải bóng đá chào xuân Bính Ngọ 2026 tranh cúp Tâm Nguyễn Gia Lai đã diễn ra sôi nổi trên sân Phù Đổng (phường Pleiku).

Tham gia giải có 4 đội bóng gồm: phường Hội Phú, Doanh nhân trẻ Gia Lai, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, Trường Chi Lăng - Sao Việt.

img-2547.jpg
Các đội thi đấu theo luật bóng đá 7 người. Ảnh: Hoàng Hoài

Các đội bóng tham gia thi đấu sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp. Kết thúc giải, đội bóng Doanh nhân trẻ Gia Lai có chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-0 trước đội bóng Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để giành cúp vô địch.

Đây là giải bóng đá thường niên của CLB Doanh nhân trẻ Gia Lai, nhằm thúc đẩy sự phát triển của phong trào rèn luyện thể dục - thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị, đối tác trên địa bàn.

img-2545.jpg
Đội bóng Doanh nhân trẻ Gia Lai giành cúp vô địch. Ảnh: Hoàng Hoài
