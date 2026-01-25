VCK U23 châu Á 2026: Nhật Bản 'công phá' tường thép Trung Quốc, vô địch lần thứ 3

Trình diễn lối chơi tốc độ và hiệu quả, U23 Nhật Bản đã đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số đậm trong trận chung kết, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch và lập kỷ lục ba lần đăng quang U23 châu Á.

Pha tranh bóng giữa Wang Yudong (trái) của U23 Trung Quốc với Ogura Kosei của U23 Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Trận Chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á năm 2026 được kỳ vọng diễn ra hấp dẫn khi “bức tường thép” U23 Trung Quốc chưa để thủng lưới bàn nào kể từ vòng bảng, trong khi U23 Nhật Bản lại là đội giàu thành tích nhất với 2 lần vô địch.

Các chiến binh “Samurai xanh” trình diễn thứ bóng đá giàu tốc độ và khiến mọi toan tính của Trung Quốc sụp đổ.

Trước đối thủ có khả năng kiểm soát bóng vượt trội, U23 Trung Quốc triển khai sơ đồ 5 hậu vệ quen thuộc. Mặc dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Puche vẫn chơi rình rập và tận dụng tối đa các tình huống bóng dài để phản công.

Trong khi đó, U23 Nhật Bản làm chủ thế trận nhưng không vội vàng mà bình tĩnh phối hợp từ 2 biên, tìm kẽ hở.

Bất ngờ đến ngay phút thứ 12, khi Ozeki nhận đường chuyền từ cánh phải và dứt điểm quyết đoán, bóng chạm chân hậu vệ U23 Trung Quốc đi vào lưới.

Chưa kịp ổn định sau bàn thua đầu tiên tại giải, đội bóng xứ tỷ dân tiếp tục nhận trái đắng. Người lập công nhân đôi cách biệt ở phút 20 là Ogura, với tình huống gây áp lực và đoạt bóng ngay trong chân đối phương, trước khi tung cú sút xa hạ gục thủ môn Li Hao.

Bàn thắng cho thấy nền tảng kỹ thuật đáng nể của tiền vệ mang áo số 6 bên phía U23 Nhật Bản.

Bước sang Hiệp 2, Trung Quốc nỗ lực giành lại bóng nhằm tìm kiếm bàn gỡ, song không những không thành công, họ còn tiếp tục để Nhật Bản chọc thủ lưới thêm 2 bàn. Sato nâng tỷ số lên 3-0 trên chấm phạt đền, trước khi Ogura hoàn tất cú đúp ở phút 76.

Với chiến thắng 4-0, U23 Nhật Bản lập kỷ lục là đội tạo ra cách biệt lớn nhất trong một trận chung kết của giải đấu. Họ cũng bảo vệ thành công ngôi vương giành được năm 2024 và trở thành đội đầu tiên 3 lần nâng cúp.

Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 cũng khép lại với nhiều dấu ấn đậm nét của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục khi Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được trao danh hiệu “Vua phá lưới” với 4 bàn thắng cùng 3 cầu thủ khác cũng lập thành tích tương tự.

Cụ thể, cuộc đua danh hiệu “Vua phá lưới” khép lại với 4 cầu thủ cùng dẫn đầu gồm Đình Bắc (Việt Nam), Ryunosuke Sato (Nhật Bản), Ali Azaizeh (Jordan) và Leonardo Farah Shahin (Liban).

Theo quy chế xét Vua phá lưới các giải của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), nếu nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng và số kiến tạo, tiêu chí tiếp theo được xét đến là số phút thi đấu.

Ở kỳ giải năm 2026, Đình Bắc thi đấu tổng cộng 361 phút, ít hơn so với con số 446 phút của tiền vệ bên phía U23 Nhật Bản (số liệu thống kê trên trang chủ của AFC).

Như vậy, tiền đạo của U23 Việt Nam chính thức đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Đáng chú ý, Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu “Vua phá lưới” Vòng Chung kết U23 châu Á. Cả 4 bàn thắng của tiền đạo Việt Nam đều được ghi vào lưới những đối thủ hàng đầu châu lục như Jordan, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Hàn Quốc.

Không chỉ nổi bật ở số bàn thắng, Đình Bắc còn là cầu thủ in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất, tổng cộng 6 bàn. Thành tích của anh sánh ngang với nhà vô địch Sato, cùng có 4 bàn và 2 kiến tạo.

Theo MINH TUẤN - TRUNG KIÊN (VietnamPlus)