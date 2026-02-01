Đánh bại SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai giải cơn khát chiến thắng

(GLO)- Chiều 1-2. Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã không bỏ lỡ cơ hội để giành trọn vẹn 3 điểm quý giá khi tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku. Với trận thắng này, HAGL đã tìm lại niềm vui sau 5 trận liên tiếp chỉ hòa và thua

Ở cuộc đón tiếp SHB Đà Nẵng, HAGL nhập cuộc với mệnh lệnh phải thắng. Đây là trận cầu mang tính chất 6 điểm, đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng của đội bóng phố núi.

HAGL đã tung ra những cầu thủ tốt nhất cho mặt trận tấn công. Ảnh: Văn Ngọc

Bởi vậy, Ban huấn luyện đội chủ sân Pleiku đã tung ra những cái tên tốt nhất cho mặt trận tấn công. Trong đó, Conceicao được giao lĩnh xướng hàng công với vai trò tiền đạo mục tiêu. Nhạc trưởng Marciel cùng Vĩnh Nguyên là những cái tên chơi ngay phía sau tiền đạo người Brazil để hỗ trợ.

Đặc biệt, ngay ở đội hình xuất phát, huấn luyện viên (HLV) Lê Quang Trãi đã tung ra tân binh Lương Thanh Ngọc Lâm. “Viện binh” đến từ Ninh Bình FC là cầu thủ được đánh giá cao về tốc độ, chơi ở hành lang phải và được kỳ vọng mang lại nét tươi mới cho đội bóng của bầu Đức.

HAGL (phải) đã nỗ lực chơi phủ đầu đối thủ song bất thành. Ảnh: Văn Ngọc

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã tràn sang phần sân đối phương. Ý đồ chơi phủ đầu của HAGL được thể hiện rõ khi họ tổ chức vây ráp sát sao ngay từ phần sân của SHB Đà Nẵng.

Tuy vậy, hàng thủ với sự chỉ huy của những cái tên giàu kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải hay cầu thủ nhập tịch Đỗ Phi Long đã không mấy nao núng trước những phương án tấn công của HAGL. Đội khách chơi khá bình tĩnh, thoát pressing và bắt đầu triển khai những đường bóng phản công khiến đội chủ nhà không dám mạo hiểm quá lâu.

Không thể khoan phá khung thành đối phương trong 15 phút đầu, HAGL chủ động chơi chậm, nhường thế trận cho đội khách. Họ chỉ bố trí Conceicao thường trực chờ đợi những pha phản công, song tiền đạo 25 tuổi tỏ ra khá lạc lõng trước sự “chăm sóc” của Phi Long.

Hai đội chơi giằng co với không nhiều cơ hội dứt điểm trong hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc

Trong suốt hiệp 1, HAGL hầu như không tạo ra tình huống dứt điểm đáng kể nào về phía khung thành của Văn Biểu. Thủ môn SHB Đà Nẵng chỉ phải làm việc trong những tình huống cố định khi các cầu thủ chủ nhà cố gắng rót bóng vào vòng cấm địa. Văn Biểu cùng các đồng đội đã hóa giải tốt những pha bóng không mang nhiều tính sát thương.

Ở bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn cũng không có nhiều tình huống uy hiếp khung thành Trung Kiên. SHB Đà Nẵng không chủ trương tấn công dồn dập mà tập trung tranh chấp ở khu vực giữa sân. Do đó, hiệp 1 khép lại với thế trận giằng co, không mấy hấp dẫn.

Bước sang hiệp 2, HAGL một lần nữa đẩy cao tốc độ trận đấu. Trước đối thủ “vừa miếng” như SHB Đà Nẵng ngay tại thánh địa Pleiku, họ không muốn bỏ lỡ cơ hội giành 3 điểm.

Conceicao (trái) mở tỷ số 1-0 cho đội chủ sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Những nỗ lực tấn công của HAGL được đền đáp ở phút 54. Bộ ba Conceicao, Marciel và Vĩnh Nguyên lần đầu tìm thấy nhau trong vòng cấm địa đối phương. Từ pha đập nhả ăn ý, Vĩnh Nguyên căng ngang thuận lợi để Conceicao đệm bóng vào khung thành trống mở tỷ số 1-0.

Không cam chịu rời sân Pleiku với hai bàn tay trắng, HLV Lê Đức Tuấn liên tiếp có những điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường mặt trận tấn công. Đội khách dồn quân sang phần sân HAGL để tìm kiếm bàn gỡ.

Trước sức ép liên tục của đối thủ, HAGL lựa chọn lối chơi phòng ngự lăn xả. Đặc biệt, thủ môn Trung Kiên có màn thể hiện ấn tượng, làm nản lòng các chân sút SHB Đà Nẵng.

Đánh bại SHB Đà Nẵng, HAGL giải cơn khát chiến thắng. Ảnh: Văn Ngọc

Giữ vững tỷ số 1-0, HAGL đã tìm lại niềm vui chiến thắng sau 5 trận liên tiếp chỉ hòa và thua. Quan trọng hơn, đội bóng phố núi tạo khoảng cách 4 điểm với đối thủ trực tiếp trên bảng xếp hạng, qua đó giành lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.