Trung Kiên thi đấu xuất sắc, U23 Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhất bảng

(GLO)- Trước những đợt hãm thành không ngừng nghỉ của U23 Saudi Arabia, thủ thành người Gia Lai Trung Kiên đã sắm vai người hùng với những pha cản phá xuất thần. Anh trở thành điểm tựa cho đồng đội tỏa sáng đưa U23 Việt Nam toàn thắng 3 trận và thẳng tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng.

Kết quả trận đấu giữa U23 Saudi Arabia và U23 Jordan ở lượt trận thứ 2 khiến cuộc hạ màn của U23 Việt Nam ở vòng bảng trở nên kịch tính hơn. Dù đã toàn thắng 2 trận, song về lý thuyết, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik vẫn có thể bị loại.

HLV Kim Sang-sik cho khá nhiều cầu thủ dự bị các trận trước ra sân từ đầu. Ảnh: Ted Trần

Kịch bản đó sẽ xảy ra khi “Những chiến binh sao vàng” để thua với cách biệt trên 2 bàn và U23 Jordan vượt qua U23 Kyrgyzstan ở trận đấu cùng giờ. Đội chủ nhà U23 Saudi Arabia vẫn được đánh giá cao nhất bảng A. Do đó, người hâm mộ Việt Nam có lý do để lo lắng.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn tự tin đón nhận trận đấu. Ông tung ra đội hình có đến 4 cái tên lần đầu ra quân ở đội hình xuất phát.

Trước trận đấu mang tính chất sống còn, song những Anh Quân, Công Phương, Ngọc Mỹ, Lê Viktor vẫn được HLV Kim Sang-sik trao trọn niềm tin thay vì những cầu thủ quen thuộc như: Đình Bắc, Quốc Việt, Lê Phát, Phi Hoàng…

Dù có sự thay đổi lớn về nhân sự nhưng U23 Việt Nam vẫn vận hành trơn tru. Đặc biệt là trước sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà. Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, U23 Saudi Arabia tấn công tổng lực và dồn toàn bộ lực lượng sang phần sân đối phương.

U23 Việt Nam (trái) chơi tương đối tự tin trước sức ép của đối phương. Ảnh: Ted Trần

Trước sự lựa chọn đã được dự báo, Thái Sơn cùng đồng đội chơi khá tự tin trong phòng ngự cũng như những pha thoát pressing bên phần sân nhà. Lối đá nhanh, ít chạm và tương đối nhuần nhuyễn của đội khách khiến U23 Saudi Arabia gặp rất nhiều khó khăn.

Trong suốt hiệp 1, đoàn quân của HLV Luigi Di Biagio đã thử nhiều phương án tấn công. Họ chơi khá đa dạng với những mảng miếng từ 2 cánh cũng như những pha treo bóng vào khu vực 16m50.

Thế trận rất căng thẳng trong trận đấu cuối cùng ở bảng A. Ảnh: Ted Trần

Tuy vậy, U23 Việt Nam đã chơi phòng ngự khá chặt chẽ. Trong một vài khoảnh khắc để lộ ra sơ hở, các cầu thủ đội khách cũng bọc lót kịp thời. Phải đến cuối hiệp 1, những cơ hội đầu tiên mới đến với U23 Saudi Arabia.

Phút 34, Salem Al Najdi tung cú sút rất căng từ cánh trái song thủ thành Trung Kiên đã chơi chắc chắn. 9 phút sau, khi Trung Kiên đã bất lực với quả đánh đầu của tiền đạo đối phương thì bóng may mắn tìm đến cột dọc cứu U23 Việt Nam khỏi một bàn thua.

Đình Bắc đã được tung vào sân ở đầu hiệp 2. Ảnh: Ted Trần

Trước sức ép lớn của đội chủ nhà, từ đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik đã có liên tiếp 2 sự thay đổi người khi tung Đình Bắc và Lê Phát vào sân. Tuy nhiên, người chơi sáng nhất bên phía U23 Việt Nam ở đầu hiệp 2 lại là thủ thành Trung Kiên.

Trong một số tình huống các hậu vệ chơi khá lập bập, thủ thành người Gia Lai đã trở thành điểm tựa vững chắc. Đặc biệt là pha bóng ở phút 59 khi cầu thủ đối phương tung cú sút hiểm hóc ở cự ly gần, Trung Kiên đã xuất thần cản phá.

Đình Bắc tung cú sút trái phá mở tỷ số 1-0 đầy bất ngờ cho U23 Việt Nam. Ảnh: Ted Trần

Sự chắc chắn của Trung Kiên giúp đồng đội chơi hưng phấn hơn. Phút 64, Đình Bắc có pha xử lý bóng tốc độ rồi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0. Tình huống khó tin này khiến U23 Saudi Arabia ngỡ ngàng trong bối cảnh tưởng như bàn thắng đã ở rất gần với họ.

Dẫn trước 1-0, U23 Việt Nam có lợi thế rất lớn trong cục diện ở bảng A. Tuy vậy, họ vẫn phải chống đỡ những đợt hãm thành liên tiếp của đội chủ nhà. Phút 74, một lần nữa Trung Kiên hóa người hùng khi cản phá thành công pha đánh đầu rất căng của đối phương trong vòng cấm.

Song, việc chơi với cường độ cao từ đầu trận khiến các cầu thủ U23 Saudi Arabia xuống sức thấy rõ. Những pha xử lý của đội chủ nhà tỏ ra nôn nóng và thiếu đi sự chính xác. Áp lực buộc phải thắng đậm khi thời gian trôi về cuối trận cũng làm họ mất dần mục tiêu khi ở trận đấu cùng giờ, U23 Jordan vẫn dẫn trước U23 Kyrgyzstan.

U23 Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhất bảng A. Ảnh: Ted Trần

Do đó, U23 Việt Nam đã không quá khó khăn để hóa giải những pha tấn công của đối thủ để bảo toàn tỷ số 1-0. Toàn thắng 3 trận vòng bảng, đoàn quân HLV Kim Sang-sik hiên ngang tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng đầy thuyết phục.