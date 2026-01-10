Đánh bại U23 Kyrgyzstan, cánh cửa tứ kết rộng mở với U23 Việt Nam

(GLO)- Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik đã gặp không ít khó khăn trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Giải U23 Châu Á. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã thi đấu đầy bản lĩnh để giành lấy chiến thắng và mở toang cánh cửa vào tứ kết.

U23 Việt Nam bước vào cuộc đón tiếp U23 Kyrgyzstan với sự tự tin nhất định. Màn khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan giúp các học trò của HLV Kim Sang-sik có quyền lựa chọn cách chơi của mình trước đội bóng Trung Á.

U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước U23 Kyrgyzstan trong nửa đầu của hiệp 1. Ảnh: Ted Trần

Trong khi đó, với trận thua 0-1 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia, U23 Kyrgyzstan buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Họ có một trận đấu không tệ ở lượt ra quân, song việc trắng tay đã đẩy họ vào thế đường cùng.

Bởi vậy, không quá khó để hình dung cách nhập cuộc của U23 Kyrgyzstan trước U23 Việt Nam. Họ chủ động tấn công phủ đầu đối thủ với những pha lên bóng tương đối đa dạng.

Trước sự mạnh dạn của đối phương, “những chiến binh sao vàng” có phần chuệch choạc trong vài phút đầu tiên. Không ít những tình huống xử lý thiếu chính xác khiến người hâm mộ phải thót tim.

Chỉ trong 15 phút đầu trận, U23 Kyrgyzstan đã tung ra đến 5 cú dứt điểm hướng về khung thành của Trung Kiên.

Khuất Văn Khang mở tỷ số sớm cho U23 Việt Nam trên chấm penalty. Ảnh: Ted Trần

Ở mặt trận tấn công, Văn Khang cùng đồng đội không có nhiều cơ hội lên bóng. Vào một ngày ngôi sao Đình Bắc phải xuất phát từ ghế dự bị, HLV Kim Sang-sik cũng không có nhiều sự lựa chọn cho kiểu thế trận như vậy. “Người đóng thế” Quốc Việt không phải mẫu cầu thủ tốc độ và càn lướt như những gì Đình Bắc đã thể hiện.

Trong bối cảnh thế trận đang nghiêng về phía U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam bỗng nhận được “món quà” từ đội bạn. Phút 17, trong tình huống đá phạt góc đầu tiên của U23 Việt Nam, hậu vệ đối phương đã mắc sai lầm khi phạm lỗi với Lê Phát trong vòng cấm.

Trọng tài chính người Iran đã quyết đoán chỉ tay vào chấm 11 m. Đội trưởng Văn Khang là người lãnh trọng trách thực hiện quả penalty và anh đã đánh lừa thủ thành Nurlanbekov để mở tỷ số 1-0.

Bàn mở tỷ số giúp U23 Việt Nam chơi thanh thoát hơn. Ảnh: Ted Trần

Bàn thắng đã thể hiện sự nguy hiểm của U23 Việt Nam trong những tình huống phạt góc. Ở trận đấu với U23 Jordan, cả 2 bàn thắng đều đến từ những pha đá phạt góc tương tự.

Nó không chỉ mang lại cho U23 Việt Nam lợi thế về mặt tỷ số mà hơn cả đã cởi mở nút thắt về tâm lý cho các cầu thủ trẻ. Họ thanh thoát hơn trong những pha lên bóng. Do đó, không ít thời điểm khung gỗ của Nurlanbekov rơi vào tình trạng báo động bởi các pha hãm thành của đối phương.

Tuy nhiên, khi tưởng chừng thế trận đã nằm trong tầm kiểm soát của U23 Việt Nam thì Hiểu Minh đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Phút 44, cầu thủ số 4 chuyền bóng lỗi vào chân của Murzakhmatov, chân sút của đội bóng Trung Á đã tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm găm bóng vào góc cao san bằng cách biệt 1-1.

Sau những sai sót không đáng có ở hiệp 1, HLV Kim Sang-sik đã chỉ đạo các học trò chơi chủ động hơn, không an phận với mặt trận phòng ngự. Dù tỷ số hòa vẫn là một kết quả khả quan, song U23 Việt Nam đã bất ngờ lựa chọn lối chơi tấn công.

U23 Việt Nam đã tạo ra sức ép lớn cho đối thủ ở hiệp 2. Ảnh: Ted Trần

Những pha xử lý khéo léo của các cầu thủ U23 Việt Nam đã khiến hàng thủ đối phương gặp không ít lúng túng. Lê Phát hay Thái Sơn thay nhau “bắn phá” khung thành của U23 Kyrgyzstan, tiếc rằng những cú dứt điểm chưa đủ chuẩn xác để mang về bàn thắng.

Không những vậy, từ phút 63, chiến lược gia người Hàn đã tung 3 cầu thủ nhằm tăng cường cho hàng công là Đình Bắc, Quốc Cường và Văn Thuận. Dường như HLV Kim Sang-sik muốn định đoạt trận đấu thay vì chia điểm cùng đối phương.

Thực tế, các mũi công như Đình Bắc hay Văn Thuận đã gây không ít khó dễ cho hàng thủ của U23 Kyrgyzstan. Và những nỗ lực hãm thành liên tiếp của U23 Việt Nam đã mang lại "trái ngọt".

Cánh cửa vào tứ kết rộng mở với U23 Việt Nam sau chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan. Ảnh: Ted Trần

Phút 87, cũng từ 1 pha phạt góc, Lý Đức tạt bóng thuận lợi cho Văn Thuận. Sau pha đánh đầu của Văn Thuận, bóng đã chạm vào chân của hậu vệ U23 Kyrgyzstan rồi từ từ lăn vào lưới trong sự bất lực của người gác đền đối phương, ấn định tỷ số 2-1 cho trận đấu.

Chiến thắng đầy xứng đáng của U23 Việt Nam đã giúp họ đặt một chân vào tứ kết với 2 trận toàn thắng.