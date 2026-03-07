Hoàng Anh Gia Lai trắng tay trước Công an TP. Hồ Chí Minh trên sân nhà Pleiku

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được kỳ vọng sẽ có một kết quả khả quan trong cuộc đón tiếp Công an TP. Hồ Chí Minh vào chiều 7-3 trong khuôn khổ V.League 2025-2026. Tuy nhiên, trong một ngày hàng công chơi bất lực, đội bóng phố núi đã phải nhận lấy thất bại.

HAGL đón tiếp đội bóng Sài thành trong bối cảnh có không ít thay đổi nhân sự. Quan trọng nhất là sự vắng mặt của Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành trên băng ghế huấn luyện sau khi chuyển đến Ninh Bình FC.

Batista (phải) có màn ra mắt trong màu áo HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với đó, đội bóng phố núi trình làng tân binh Batista. Tiền đạo có chiều cao ấn tượng 1m92 được kỳ vọng sẽ trở thành tiền đạo mục tiêu mang tính sát thương hơn những gì người đồng nhiệm Conceicao đã thể hiện.

Được thi đấu trên sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Lê Quang Trãi rất khát khao cho màn “phục thù” trước Công an TP. Hồ Chí Minh. Ở lượt đi, họ để thua đầy tiếc nuối với tỷ số 0-1 trên sân Thống Nhất.

Do đó, đội bóng của bầu Đức đã đẩy cao nhịp độ ngay từ đầu hòng tìm kiếm bàn thắng sớm để “phủ đầu” đối thủ. Trước sự mạnh dạn của đội chủ sân Pleiku, Công an TP. Hồ Chí Minh đã chơi lúng túng.

HAGL đã có nhiều pha hãm thành trong khoảng thời gian đầu hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Lê Giang Patrik và một chút may mắn, có lẽ đội khách đã sớm nhận gáo nước lạnh. Ngay ở phút thứ 5, Thanh Nhân đối mặt với người gác đền sinh năm 1992 song không thể đánh bại anh với cú dứt điểm quá hiền.

Chỉ 2 phút sau, Batista đã chứng tỏ giá trị của mình với một pha bật cao đánh đầu đánh bại hàng thủ đội khách. Tuy nhiên, bóng tìm đến cột dọc bật ra trong tiếc nuối của người hâm mộ phố núi.

Đứng vững trong những phút đầu, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã dần lấy lại được thế trận. Trong tập thể của chiến lược gia họ Lê không thiếu những ngôi sao như Tiến Linh, Đức Huy hay ngoại binh Makrillos.

Từ nửa sau của hiệp 1 chứng kiến sự áp đảo của đội bóng ngành Công an với liên tiếp những pha hãm thành về phía Trung Kiên. Phút 26, Tiến Linh có pha đánh đầu ở cự ly chỉ chưa đầy 5 m nhưng thủ thành của HAGL đã phản xạ xuất thần cứu cho đội nhà 1 bàn thua.

Công an TP. Hồ Chí Minh (trái) đã chơi áp đảo ở nửa cuối hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc

Phút 38, đến lượt Markillos tung cú sút chéo góc hiểm hóc trong vòng cấm nhưng những đầu ngón tay của Trung Kiên vẫn khước từ bàn thắng cho đội khách.

Dẫu vậy, thủ thành người Gia Lai rốt cuộc cũng không thể bảo toàn mành lưới trước sức ép của Công an TP. Hồ Chí Minh. Trước khi hiệp 1 khép lại, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã kịp có bàn thắng dẫn trước sau pha dàn xếp đá phạt nhanh bên cánh phải. Đăng Khoa là người đã trừng phạt sự mất tập trung của các cầu thủ HAGL để ghi bàn thắng duy nhất của hiệp 1.

Ngay ở đầu hiệp 2, HLV Lê Quang Trãi có những sự thay đổi người mang tính chiến thuật. Ông rút ra hậu vệ cánh Thanh Nhân để tung vào Minh Tâm - cầu thủ vốn chơi ở vị trí tiền đạo. Thanh Sơn cũng được cho ra nghỉ để thay vào sân là tiền vệ người Bahnar Môi Sê.

Trước nỗ lực tấn công của đội bóng phố núi, Công an TP. Hồ Chí Minh lựa chọn lối chơi áp sát quyết liệt. Họ không lùi quá sâu về phần sân nhà mà tổ chức pressing tầm cao khiến những pha phối hợp của HAGL dễ dàng bị đứt gãy.

Với chiều cao tốt của Batista cùng Minh Tâm, các vệ tinh xung quanh thường chọn phương án treo bóng bổng vào khu vực cấm địa. Tuy vậy, miếng đánh này không mang lại hiệu quả khi đội khách vẫn chơi chắc chắn trong những pha không chiến.

HAGL (giữa) đã phải nhận thất bại ngay trên sân nhà Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Không thể tìm được đường đến khung thành đối phương, HLV Lê Quang Trãi đã phải chơi "canh bạc" tất tay khi tung toàn bộ những cầu thủ tấn công mà mình có vào sân. Cả 2 tiền đạo Conceicao và Gia Bảo được thay cho Ngọc Lâm và Marciel.

Song tất cả những gì họ làm vẫn chỉ là những pha treo bóng trong vô vọng vào khu vực 16m50. Hàng công chơi bất lực, HAGL ngậm ngùi nhận thất bại 0-1 và tiếp tục đứng trước nguy cơ rơi vào vùng nguy hiểm trên bảng xếp hạng.