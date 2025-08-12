Danh mục
Vòng 1 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025-2026:

CLB Quy Nhơn United làm khách ở Đồng Tháp trong trận đầu

HUỲNH VỸ
(GLO)-Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng đầu tiên Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025-2026. Theo đó, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United sẽ có chuyến làm khách tới sân của Đồng Tháp ở lượt trận đầu tiên.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025-2026 (V-League 2) sẽ khởi tranh từ ngày 19-9-2025 đến ngày 20-6-2026.

Giải năm nay có sự tham dự của 13 đội bóng, bao gồm: Trường Tươi Đồng Nai (tên cũ là Trường Tươi Bình Phước), Trẻ TP Hồ Chí Minh, Long An, Khánh Hòa, CLB TP Hồ Chí Minh (tên cũ là Bà Rịa Vũng Tàu), Quy Nhơn United, Hòa Bình, Đồng Tháp và Trẻ PVF-CAND cùng 4 đội vừa giành quyền thăng hạng từ hạng Nhì là: Đại học Văn Hiến, Gia Định, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

2.jpg
Ảnh: VPF

Đặc biệt, ở mùa giải mới, V-League 2 có sự thay đổi. Mỗi CLB được sử dụng 1 cầu thủ người nước ngoài, 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam.

13 đội bóng tham dự Giải sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt sân nhà - sân đối phương. Hai đội đứng đầu bảng xếp hạng chung cuộc sẽ giành suất lên chơi V-League 2026-2027, 2 đội đứng cuối bảng phải xuống chơi ở hạng Nhì mùa kế tiếp.

23.jpg
CLB Quy Nhơn United tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2025-2026 dự kiến khởi tranh ngày 13-9-2025 và trận chung kết diễn ra ngày 28-6-2026. Theo kết quả bốc thăm, CLB Quy Nhơn United sẽ đối đầu với CLB Long An ở vòng loại đầu tiên.

Có 6 đội được miễn vòng loại là: CLB Công an Hà Nội (đương kim vô địch), Nam Định, Sông Lam Nghệ An (đương kim á quân), Hải Phòng FC, CLB CA TP Hồ Chí Minh và PVF-CAND. 20 CLB còn lại đá vòng sơ loại để tìm ra 10 đội chiến thắng vào vòng 1/8 cùng 6 đội vào thẳng.

210.jpg
Ảnh: VPF

Giải đấu quy tụ 26 CLB chuyên nghiệp trong cả nước (14 CLB vô địch quốc gia và 12 CLB Hạng Nhất quốc gia) gồm: CLB Becamex TP Hồ Chí Minh; Công an Hà Nội; Công an TP Hồ Chí Minh; Đông Á Thanh Hóa; Hoàng Anh Gia Lai; CLB Hà Nội; Hải Phòng; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; Ninh Bình; PVF- CAND; SHB Đà Nẵng; Sông Lam Nghệ An; Thép Xanh Nam Định; Thể Công Viettel; Bắc Ninh; Đại học Văn Hiến; Đồng Tháp; Gia Định; Hòa Bình; Khatoco Khánh Hòa; Long An; TP Hồ Chí Minh; Trẻ TP Hồ Chí Minh; Trường Tươi Đồng Nai; Quảng Ninh; Quy Nhơn United.

CLB Trẻ PVF- CAND không tham dự giải do cùng đơn vị chủ quản với CLB PVF CAND thi đấu tại LPBank V.League 1 2025-2026.

Để nâng cao chất lượng chuyên môn, hình ảnh cho các giải đấu, VPF sẽ tiếp tục triển khai, áp dụng công nghệ VAR tại một số vòng đấu, trận đấu quan trọng của Giải Hạng Nhất Quốc gia và Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2025/26.

