Nguyễn Thành Trung: "Hạt giống đỏ" của thể thao Gia Lai

(GLO)- Ở tuổi 16, Nguyễn Thành Trung-vận động viên (VĐV) thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku được xem là “hạt giống đỏ” của thể thao Gia Lai. Mới đây, em là một trong những võ sĩ xuất sắc cùng đội tuyển Việt Nam tranh tài tại Giải vô địch Kickboxing thế giới 2025.

Vừa trở về từ Giải vô địch Kickboxing thế giới diễn ra ở Abu Dhabi (UAE) vào cuối tháng 11-2025, Nguyễn Thành Trung lại bước vào tập luyện miệt mài hơn.

Chàng võ sĩ 16 tuổi vốn là một trong những thành viên tập luyện chăm chỉ nhất đội. Song, sau chuyến xuất ngoại vừa rồi, Trung thấy như vậy vẫn chưa đủ để có thể được trở lại sân chơi tầm cỡ thế giới.

Nguyễn Thành Trung (bìa phải) tham gia Giải vô địch Kickboxing thế giới 2025 tại UAE. Ảnh: Thiên Bình

“Em có xuất phát điểm khá muộn so với các thành viên trong đội. Để theo kịp mọi người, em buộc phải tập luyện nhiều hơn”-Trung bày tỏ.

Trung là thành viên duy nhất trong gia đình theo nghiệp thể thao. Ngay từ nhỏ, cậu đã chơi tốt các môn bóng đá, bóng chuyền và bơi lội. Với chiều cao vượt trội so với các bạn đồng trang lứa, cùng với phản xạ mau lẹ, Trung có khá nhiều sự lựa chọn.

Với niềm đam mê võ thuật, năm lớp 9, Trung xin mẹ đi học lớp kickboxing phong trào ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Từ một VĐV phong trào, Trung nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của các huấn luyện viên đội tuyển kickboxing. Trung không chỉ sở hữu thể hình tốt, sải tay dài, phản xạ nhanh, mà hơn cả là tinh thần thi đấu mỗi khi thượng đài.

Từ cuối năm 2023, Trung được tuyển vào đội Kickboxing của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku để đào tạo trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp.

Bà Hoàng Thị Ngự Hồng (mẹ của Trung) chia sẻ: “Ban đầu, tôi cũng rất lo lắng vì nhà không có ai theo đuổi đam mê thể thao, trong khi theo nghiệp võ này khi thi đấu phải đánh đấm khốc liệt. Là một người mẹ, tôi cũng rất xót con nên có sự phân vân. Thế nhưng thấy Trung đam mê quá, muốn được theo con đường này, tôi đã quyết định ủng hộ con”.

Trung đặc biệt ngưỡng mộ tấm gương của VĐV Lê Thị Nhi-người đầu tiên giành huy chương vàng SEAGames cho thể thao Gia Lai (cũ). “Em thấy chị ấy được đi nước ngoài, được mọi người biểu dương nên lấy điều đó làm mục tiêu phấn đấu của bản thân. Ngay cả những khi khó khăn nhất với những chấn thương dai dẳng phải nghỉ thi đấu, em cũng nghĩ đến mục tiêu ban đầu để vượt qua”-Trung thổ lộ.

Nhờ được huấn luyện bài bản cùng năng khiếu, nỗ lực của bản thân, Trung đã nhanh chóng tỏa sáng ở các giải đấu quốc gia. Không chỉ kickboxing, chàng võ sĩ sinh năm 2009 này còn cho thấy bản thân khá đa năng khi chơi tốt các môn: muay, vovinam…

Năm 2024, Trung đã giành được 1 huy chương vàng tại Giải Vô địch trẻ Muay quốc gia và 1 huy chương đồng ở Giải vô địch Cúp Muay quốc gia. Đến năm 2025, thành tích của Trung càng rực rỡ hơn với 3 huy chương vàng ở các giải: Vô địch Cup Muay quốc gia, Vô địch Vovinam miền Trung-Tây Nguyên, Vô địch Muay quốc gia; cùng 1 huy chương đồng ở Giải vô địch trẻ Kickboxing quốc gia.

VĐV Nguyễn Thành Trung (giữa) giành huy chương vàng ở Giải Vô địch Muay quốc gia năm 2025. Ảnh: Thiên Bình

Nhờ những giải thưởng đó, Trung được lựa chọn vào đội tuyển Việt Nam tranh tài tại Giải vô địch Kickboxing thế giới năm 2025. Cả 2 trận đều phải nhận thất bại, song Trung coi đó là bài học quý giá để tiếp tục rèn luyện và nỗ lực hơn nữa.

Trung chia sẻ: “Đó là lần đầu tiên em được đi nước ngoài và thi đấu ở một sự kiện lên đến hàng nghìn VĐV trên thế giới. Ban đầu, em hơi choáng ngợp, nhưng sau đó cảm thấy vô cùng háo hức xen lẫn tự hào. Được thi đấu với họ và nhìn những VĐV xuất sắc tranh tài, em thấy mình cần phải trau dồi rất nhiều. Chuyến đi cũng là động lực giúp em cố gắng hơn nữa để tiếp tục được tranh tài ở đấu trường quốc tế”.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Bảo Sơn-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku-cho hay: “Trung là VĐV chăm chỉ, siêng năng trong tập luyện. Em cũng chịu khó học hỏi, có ý thức cầu tiến. Trong quá trình thi đấu, em bộc lộ nhiệt huyết, quyết tâm cao và có lối đánh khá thông minh. Tuy vậy, em vẫn còn rất trẻ nên cần trau dồi, tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn để trở thành một VĐV xuất sắc, nổi bật của thể thao Gia Lai”.