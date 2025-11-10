Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

8 võ sĩ Gia Lai sẵn sàng chinh phục Giải vô địch kickboxing thế giới 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Hướng tới Giải vô địch kickboxing thế giới 2025 tại Abu Dhabi (UAE), đoàn vận động viên Gia Lai đang tích cực tập luyện, hoàn thiện kỹ thuật và thể lực với quyết tâm cao. 

Giải vô địch kickboxing thế giới 2025 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 30-11 tại Abu Dhabi (UAE), quy tụ hơn 2.000 vận động viên (VĐV) đến từ 150 quốc gia.

Trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Giải vô địch kickboxing thế giới, các vận động viên tại 2 trung tâm thể thao của tỉnh Gia Lai đang tập trung nâng cao thể lực và hoàn chỉnh kỹ thuật.

kickboxing-gia-lai-chuan-bi-giai-the-gioi-6.jpg
Vận động viên Trần Minh Hậu không ngừng trau dồi và nâng cao kỹ thuật để hoàn thiện phong độ trước thềm giải đấu. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Tham dự giải lần này, đoàn Gia Lai có 2 huấn luyện viên (HLV) và 8 VĐV, gồm: Trần Đình Đô, Trần Võ Song Thương, Tạ Thanh Hoàng, Trần Minh Hậu, Nguyễn Thị Thanh Tiền (Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định); Trần Bảo Sơn, Trần Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Thị Nhi, Nguyễn Thành Trung và Ksor Phuk (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku).

Trong đó, các võ sĩ Trần Võ Song Thương, Tạ Thanh Hoàng và Lê Thị Nhi đang tập trung cùng đội tuyển kickboxing quốc gia, tích cực rèn luyện nhằm đạt phong độ tốt nhất trước khi lên đường thi đấu.

Theo HLV Trần Đình Đô (Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định), Giải vô địch kickboxing thế giới là sân chơi lớn, quy tụ nhiều đối thủ mạnh đến từ khắp các châu lục. Dù vậy, với kinh nghiệm từng tham gia huấn luyện các VĐV đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games, Giải vô địch châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, ông cùng các học trò đang nỗ lực tối đa để đạt phong độ cao nhất.

“Các em có tinh thần rất tốt, tập trung cao độ và khát khao thể hiện mình. Hiện nay chúng tôi chú trọng vào các bài tập cường độ cao, rèn sức mạnh và khả năng phản xạ tốc độ để đáp ứng yêu cầu của một giải đấu quy mô thế giới”-HLV Trần Đình Đô chia sẻ.

kickboxing-gia-lai-chuan-bi-giai-the-gioi-5.jpg
VĐV Nguyễn Thanh Tiền tập trung tập luyện các bài kỹ thuật nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Giải vô địch kickboxing thế giới 2025. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Từng giành huy chương bạc tại SEA Games 32 và Giải vô địch Kickboxing châu Á 2024, Trần Minh Hậu bước vào đấu trường thế giới với tâm thế tự tin, khát khao chinh phục những đỉnh cao mới.

VĐV Trần Minh Hậu chia sẻ: “Bản thân em luôn nỗ lực tập luyện mỗi ngày, không ngừng cố gắng để chinh phục đỉnh cao và khẳng định mình ở hạng cân thi đấu. Để đạt được mục tiêu đó, em đặt ra những bước cụ thể: trước hết là kiểm soát và hoàn thiện thể trạng, đảm bảo đúng ký cân; sau đó tiếp tục trau dồi, hoàn thiện và mài giũa các kỹ thuật sẵn có”.

Lần đầu tiên góp mặt tại Giải vô địch kickboxing thế giới, nhưng với kinh nghiệm thi đấu tại các giải quốc gia và khu vực, Nguyễn Thị Thanh Tiền đặt cho mình mục tiêu cao nhất.

Thanh Tiền chia sẻ: “Thời gian qua, em được tập luyện với cường độ cao để tích lũy thể lực, đồng thời rèn luyện kỹ thuật và chiến thuật thi đấu, sẵn sàng cho thử thách lớn sắp tới. Với những gì mà ban huấn luyện đã truyền đạt cùng kinh nghiệm thi đấu trong những năm qua, em cảm thấy rất tự tin và quyết tâm hướng tới thành tích cao nhất”.

kickboxing-gia-lai-chuan-bi-giai-the-gioi-3.jpg
Lê Thị Nhi (bìa phải) giành huy chương vàng ở Giải Kickboxing châu Á 2024 diễn ra ở Campuchia. Ảnh: Bảo Sơn

Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, các VĐV đang tích cực tập luyện với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao. Ở tuổi 17, Trần Nguyễn Bảo Ngọc đã sở hữu các thành tích ấn tượng, như huy chương đồng tại Giải vô địch Muay châu Á 2025, Cúp kickboxing thế giới 2025, Giải vô địch kickboxing trẻ thế giới 2024...

Võ sĩ Trần Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ: “Qua mỗi giải đấu, ngoài việc có cơ hội đối đầu với những võ sĩ mạnh đến từ khắp nơi trên thế giới, em còn học hỏi thêm nhiều điều trong việc thích nghi với các môi trường thi đấu khác nhau. Với kinh nghiệm đó, em sẽ cố gắng hết mình để có màn thể hiện tốt nhất”.

kickboxing-gia-lai-chuan-bi-giai-the-gioi-1.jpg
VĐV Trần Nguyễn Bảo Ngọc (bìa phải) đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các giải quốc tế. Ảnh: Xoan Phạm

Trong số các VĐV tham gia giải lần này, đáng chú ý có võ sĩ người Jrai Ksor Phuk. Chàng trai đến từ buôn Chư Băh A (xã Ia Rbol) là gương mặt dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường quốc gia.

Phuk bày tỏ: “Đây là lần đầu tôi được tham gia giải đấu quy mô thế giới. Nghĩ tới điều đó, tôi càng háo hức, tự hào và quyết tâm hơn. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp cũng như hành trình của một chàng trai Jrai như tôi”.

kickboxing-gia-lai-chuan-bi-giai-the-gioi-2.jpg
Các VĐV Gia Lai giành 4 tấm huy chương ở Giải vô địch cúp kickboxing thế giới 2025 diễn ra ở Thái Lan. Ảnh: Xoan Phạm

Theo HLV Trần Bảo Sơn, trước thềm Giải vô địch kickboxing thế giới 2025, các vận động viên có chuyến “thử lửa”, cọ xát và lấy cảm giác thi đấu tại Giải vô địch các câu lạc bộ kickboxing toàn quốc, diễn ra ở TP Cần Thơ từ ngày 9 đến 17-11.

HLV Trần Bảo Sơn khẳng định: “Giải vô địch thế giới sẽ rất khắc nghiệt bởi quy tụ những VĐV xuất sắc nhất và chỉ có hai lứa tuổi tranh tài, thay vì nhiều lứa tuổi như một số giải đấu khác. Do đó, sự cạnh tranh sẽ khốc liệt và gay cấn hơn rất nhiều. Chúng tôi xác định đây là dịp để các em cọ xát, học hỏi. Toàn đội cũng sẽ nỗ lực hết mình để giành được những tấm huy chương tại giải này”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bản lĩnh “con gái Bình Định” trên đấu trường quốc tế

Bản lĩnh “con gái Bình Định” trên đấu trường quốc tế

Ở độ tuổi khá trẻ, Trần Võ Song Thương (SN 2000, quê ở TX Hoài Nhơn) đã có những bước trưởng thành đáng ghi nhận về chuyên môn, đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong sự nghiệp thi đấu của mình, có thể kể đến: HCV Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022; HCV môn Kun Bokator SEA Games 32 năm 2023, HCV Giải vô địch kickboxing châu Á năm 2024…

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

Bóng đá

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

Marathon

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

Marathon

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

null