8 võ sĩ Gia Lai sẵn sàng chinh phục Giải vô địch kickboxing thế giới 2025

(GLO)-Hướng tới Giải vô địch kickboxing thế giới 2025 tại Abu Dhabi (UAE), đoàn vận động viên Gia Lai đang tích cực tập luyện, hoàn thiện kỹ thuật và thể lực với quyết tâm cao.

Giải vô địch kickboxing thế giới 2025 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 30-11 tại Abu Dhabi (UAE), quy tụ hơn 2.000 vận động viên (VĐV) đến từ 150 quốc gia.

Trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Giải vô địch kickboxing thế giới, các vận động viên tại 2 trung tâm thể thao của tỉnh Gia Lai đang tập trung nâng cao thể lực và hoàn chỉnh kỹ thuật.

Vận động viên Trần Minh Hậu không ngừng trau dồi và nâng cao kỹ thuật để hoàn thiện phong độ trước thềm giải đấu. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Tham dự giải lần này, đoàn Gia Lai có 2 huấn luyện viên (HLV) và 8 VĐV, gồm: Trần Đình Đô, Trần Võ Song Thương, Tạ Thanh Hoàng, Trần Minh Hậu, Nguyễn Thị Thanh Tiền (Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định); Trần Bảo Sơn, Trần Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Thị Nhi, Nguyễn Thành Trung và Ksor Phuk (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku).

Trong đó, các võ sĩ Trần Võ Song Thương, Tạ Thanh Hoàng và Lê Thị Nhi đang tập trung cùng đội tuyển kickboxing quốc gia, tích cực rèn luyện nhằm đạt phong độ tốt nhất trước khi lên đường thi đấu.

Theo HLV Trần Đình Đô (Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định), Giải vô địch kickboxing thế giới là sân chơi lớn, quy tụ nhiều đối thủ mạnh đến từ khắp các châu lục. Dù vậy, với kinh nghiệm từng tham gia huấn luyện các VĐV đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games, Giải vô địch châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, ông cùng các học trò đang nỗ lực tối đa để đạt phong độ cao nhất.

“Các em có tinh thần rất tốt, tập trung cao độ và khát khao thể hiện mình. Hiện nay chúng tôi chú trọng vào các bài tập cường độ cao, rèn sức mạnh và khả năng phản xạ tốc độ để đáp ứng yêu cầu của một giải đấu quy mô thế giới”-HLV Trần Đình Đô chia sẻ.

VĐV Nguyễn Thanh Tiền tập trung tập luyện các bài kỹ thuật nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Giải vô địch kickboxing thế giới 2025. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Từng giành huy chương bạc tại SEA Games 32 và Giải vô địch Kickboxing châu Á 2024, Trần Minh Hậu bước vào đấu trường thế giới với tâm thế tự tin, khát khao chinh phục những đỉnh cao mới.

VĐV Trần Minh Hậu chia sẻ: “Bản thân em luôn nỗ lực tập luyện mỗi ngày, không ngừng cố gắng để chinh phục đỉnh cao và khẳng định mình ở hạng cân thi đấu. Để đạt được mục tiêu đó, em đặt ra những bước cụ thể: trước hết là kiểm soát và hoàn thiện thể trạng, đảm bảo đúng ký cân; sau đó tiếp tục trau dồi, hoàn thiện và mài giũa các kỹ thuật sẵn có”.

Lần đầu tiên góp mặt tại Giải vô địch kickboxing thế giới, nhưng với kinh nghiệm thi đấu tại các giải quốc gia và khu vực, Nguyễn Thị Thanh Tiền đặt cho mình mục tiêu cao nhất.

Thanh Tiền chia sẻ: “Thời gian qua, em được tập luyện với cường độ cao để tích lũy thể lực, đồng thời rèn luyện kỹ thuật và chiến thuật thi đấu, sẵn sàng cho thử thách lớn sắp tới. Với những gì mà ban huấn luyện đã truyền đạt cùng kinh nghiệm thi đấu trong những năm qua, em cảm thấy rất tự tin và quyết tâm hướng tới thành tích cao nhất”.

Lê Thị Nhi (bìa phải) giành huy chương vàng ở Giải Kickboxing châu Á 2024 diễn ra ở Campuchia. Ảnh: Bảo Sơn

Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, các VĐV đang tích cực tập luyện với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao. Ở tuổi 17, Trần Nguyễn Bảo Ngọc đã sở hữu các thành tích ấn tượng, như huy chương đồng tại Giải vô địch Muay châu Á 2025, Cúp kickboxing thế giới 2025, Giải vô địch kickboxing trẻ thế giới 2024...

Võ sĩ Trần Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ: “Qua mỗi giải đấu, ngoài việc có cơ hội đối đầu với những võ sĩ mạnh đến từ khắp nơi trên thế giới, em còn học hỏi thêm nhiều điều trong việc thích nghi với các môi trường thi đấu khác nhau. Với kinh nghiệm đó, em sẽ cố gắng hết mình để có màn thể hiện tốt nhất”.

VĐV Trần Nguyễn Bảo Ngọc (bìa phải) đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các giải quốc tế. Ảnh: Xoan Phạm

Trong số các VĐV tham gia giải lần này, đáng chú ý có võ sĩ người Jrai Ksor Phuk. Chàng trai đến từ buôn Chư Băh A (xã Ia Rbol) là gương mặt dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường quốc gia.

Phuk bày tỏ: “Đây là lần đầu tôi được tham gia giải đấu quy mô thế giới. Nghĩ tới điều đó, tôi càng háo hức, tự hào và quyết tâm hơn. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp cũng như hành trình của một chàng trai Jrai như tôi”.

Các VĐV Gia Lai giành 4 tấm huy chương ở Giải vô địch cúp kickboxing thế giới 2025 diễn ra ở Thái Lan. Ảnh: Xoan Phạm

Theo HLV Trần Bảo Sơn, trước thềm Giải vô địch kickboxing thế giới 2025, các vận động viên có chuyến “thử lửa”, cọ xát và lấy cảm giác thi đấu tại Giải vô địch các câu lạc bộ kickboxing toàn quốc, diễn ra ở TP Cần Thơ từ ngày 9 đến 17-11.

HLV Trần Bảo Sơn khẳng định: “Giải vô địch thế giới sẽ rất khắc nghiệt bởi quy tụ những VĐV xuất sắc nhất và chỉ có hai lứa tuổi tranh tài, thay vì nhiều lứa tuổi như một số giải đấu khác. Do đó, sự cạnh tranh sẽ khốc liệt và gay cấn hơn rất nhiều. Chúng tôi xác định đây là dịp để các em cọ xát, học hỏi. Toàn đội cũng sẽ nỗ lực hết mình để giành được những tấm huy chương tại giải này”.