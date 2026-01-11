Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phạm Thị Hồng Lệ vô địch cự ly 42 km tại Ho Chi Minh City Marathon 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Sáng 11-1, trên đường đua Giải Ho Chi Minh City Marathon 2026, Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai) xuất sắc cán đích đầu tiên cự ly marathon (42 km) với thành tích 2 giờ 46 phút 19 giây. Vô địch nội dung nam thuộc về Huỳnh Anh Khôi (TP. Hồ Chí Minh).

pham-thi-hong-le-vo-dich-cu-ly-full-marathon-tai-ho-chi-minh-city-marathon-2026.jpg
Phạm Thị Hồng Lệ về đích đầu tiên cư ly 42 km với thành tích 2 giờ 46 phút 19 giây tại Ho Chi Minh City Marathon 2026. Ảnh: HCMC Marathon

Ho Chi Minh City Marathon lần thứ 13 năm nay thu hút gần 11.000 vận động viên đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải đấu gồm 3 cự ly: 10 km, 21 km và 42 km, mang đến không khí tranh tài sôi động giữa lòng thành phố trong tiết trời mát mẻ của những ngày đầu xuân.

Lộ trình thi đấu được thiết kế xuyên qua các tuyến đường trung tâm, đi qua 6 phường và nhiều địa danh nổi tiếng của TP. Hồ Chí Minh như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, tòa nhà Bitexco, Nhà thờ Đức Bà và cầu Ba Son…, tạo nên trải nghiệm đặc biệt cho các vận động viên tham dự.

