Sức cuốn hút của “Đêm võ đài Bình Định” tại Pleiku

(GLO)- Trong hai đêm 25 và 26-2, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), chương trình “Đêm võ đài Bình Định” lần đầu tiên tổ chức tại phố núi đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho người dân và du khách khu vực phía Tây tỉnh.

Những màn so tài nảy lửa

Chỉ trong 2 đêm tranh tài, 10 trận đấu đối kháng của 20 võ sĩ ở nhiều hạng cân đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người dân và du khách phía Tây tỉnh về tinh thần thượng võ, hào khí của di sản võ học truyền thống. Những trận đấu đối kháng liên tiếp diễn ra đã khiến quảng trường như “nóng” lên theo từng cú ra đòn chuẩn xác, từng pha phản công đầy bản lĩnh của các võ sĩ.

Điều làm nên sức hấp dẫn của các trận đấu không chỉ là tốc độ ra đòn hay sức mạnh, mà còn ở kinh nghiệm dày dạn của các võ sĩ từng thi đấu tại nhiều võ đài khác nhau. Họ bước lên sàn đấu với sự tự tin và bản lĩnh.

Từng hiệp đấu diễn ra trong thế giằng co, các võ sĩ chủ động thăm dò, di chuyển linh hoạt, tung ra những tổ hợp đòn hợp lý, thể hiện rõ chiến thuật đã được tính toán từ trước.

Gây ấn tượng với khán giả phố núi trong đêm 25-2 là màn “knockout” đối thủ của võ sĩ Lê Thị Xuân Trúc (võ đường Nguyễn Tấn Đô) ngay những phút đầu hiệp 1. Đông đảo khán giả đã dành những tràng pháo tay nồng nhiệt trước lối đánh đầy bản lĩnh, dứt khoát và chính xác của “bóng hồng” trên võ đài.

“Trước khi bước vào trận em có đôi chút run vì có nhiều khán giả đến xem, nhưng em tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh để phân tích và đưa ra lối đánh đúng kỹ thuật của môn võ em theo học. Em cảm nhận rõ sự cổ vũ cuồng nhiệt của mọi người và điều đó giúp em tự tin hơn nên may mắn giành chiến thắng. Với em, mỗi trận đấu không chỉ là tranh thắng thua mà còn là cơ hội để rèn bản lĩnh và thể hiện tinh thần của người học võ”, Xuân Trúc bày tỏ.

Các trận so tài của các võ sĩ nam cũng không kém phần hấp dẫn khi nhiều vận động viên từng đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia ở bộ môn võ cổ truyền và kickboxing cùng góp mặt. Khán giả được chứng kiến những cú ra đòn chắc chắn, giàu kỹ thuật và chiến thuật.

Theo anh Thái Văn Lâm - Kiện tướng quốc gia môn boxing, chia sẻ: “Các võ sĩ đã mang đến cho khán giả tinh thần thượng võ rất cao, lối đánh mạnh mẽ khiến võ đài càng trở nên cuồng nhiệt ở những hiệp cuối. Có thể thấy, ‘Đêm võ đài Bình Định’ không chỉ tạo thêm sân chơi đối kháng cho các võ sĩ cọ xát, nâng cao trình độ mà còn góp phần đưa võ thuật đến gần hơn với công chúng. Từ đó, những bạn trẻ có niềm đam mê võ thuật có thể dấn thân, theo đuổi đam mê của mình và tìm ra thêm những nhân tố đóng góp cho tỉnh nhà trong thời gian tới”.

Lan tỏa tinh thần thượng võ

Không chỉ dừng lại ở những trận đấu đối kháng kịch tính, “Đêm võ đài Bình Định” còn chinh phục khán giả phố núi bằng chuỗi bài biểu diễn võ thuật đặc sắc, mang đậm dấu ấn của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - “Võ cổ truyền Bình Định”.

Các tiết mục biểu diễn võ thuật của võ sinh nhí của võ đường Nguyễn Tấn Đô. Ảnh: Hoàng Hoài

Qua các bài quyền và binh khí như: Phụng hoàng quyền, Tứ linh đao, Đao lăn khiên, Thái sơn côn, Lôi long đao, Thanh long độc kiếm, Hùng kê quyền, song đao đối kháng nhị trường thương, Lão hổ thượng sơn… các võ sinh đã thể hiện rõ sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh, kỹ thuật và thần thái trong mỗi động tác, mỗi bước di chuyển giúp chuyển tải tinh thần kỷ luật, ý chí và sự bền bỉ được tôi luyện qua năm tháng.

Đưa con đang theo học võ cổ truyền Bình Định đến xem chương trình, anh Nguyễn Ngọc Dư (phường Diên Hồng) không khỏi ấn tượng với tinh thần thượng võ của thế hệ trẻ ngày nay. “Xem trực tiếp mới thấy hết được sự công phu và tinh thần kỷ luật của các em. Tôi mong con mình không chỉ học để khỏe mà còn học được sự kiên trì, lễ nghĩa từ võ thuật và cũng sẽ trình diễn tại ‘Đêm võ đài Bình Định’ trong những năm sau tại phố núi”, anh Dư chia sẻ.

Theo ông Trần Bảo Sơn - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, việc tổ chức “Đêm võ đài Bình Định” tại Pleiku nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026, đồng thời hướng tới mục tiêu quảng bá và bảo tồn võ cổ truyền Bình Định tại khu vực Tây Nguyên.

Những đêm võ đài như thế này có ý nghĩa lan tỏa rất lớn. Khi người dân được trực tiếp xem, hiểu và cảm nhận giá trị của võ cổ truyền, phong trào mới có cơ hội phát triển bền vững. Đây cũng là cơ sở để khuyến khích thế hệ trẻ tham gia tập luyện, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển võ cổ truyền của tỉnh trong tương lai.

Ông Sơn cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh địa phương sau sắp xếp, việc kế thừa và phát huy nền tảng võ cổ truyền là nhiệm vụ cần thiết. Gia Lai (cũ) vốn có truyền thống mạnh về thi đấu đối kháng; khi kết hợp với nền tảng võ cổ truyền Bình Định, phong trào võ thuật tại khu vực Tây Nguyên sẽ có thêm động lực để phát triển mạnh mẽ hơn, tạo nên sự cộng hưởng nhằm bồi đắp cho các thế hệ tiếp nối giữ gìn di sản.

Từ những màn trình diễn giàu bản sắc đến sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả, có thể thấy “Đêm võ đài Bình Định” không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, mà còn là cầu nối đưa tinh hoa võ học lan tỏa đến cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và tiếp tục bồi đắp tinh thần thượng võ trong đời sống hôm nay.