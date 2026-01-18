Gia Lai từng bước nâng tầm võ thuật cổ truyền trong nước và quốc tế

(GLO)- Ngày 17-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của phong trào võ thuật cổ truyền trên địa bàn tỉnh.

Dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Thúy Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Mạnh mẽ một sức sống

Được vun đắp từ sự trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, cùng sự chung tay của các cấp, các ngành và tâm huyết bền bỉ của nhiều thế hệ võ sư, võ sinh, võ thuật cổ truyền Gia Lai tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, khẳng định vị trí vững chắc và trở thành một phần không thể tách rời trong sinh hoạt văn hóa của người dân đất Võ.

Trao bằng khen của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào võ thuật cổ truyền. Ảnh: H.V

Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Định (cũ) và Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai (cũ) đã tổ chức 16 kỳ thi nâng đai cấp tỉnh, đồng thời đăng cai 4 kỳ thi thăng đai cấp quốc gia theo ủy quyền của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Đến nay, toàn tỉnh có 2 đại võ sư quốc tế, 27 đại võ sư, 21 võ sư cao cấp, 86 võ sư, 115 chuẩn võ sư, 432 huấn luyện viên và trợ giáo cấp quốc gia, 3 trọng tài cấp quốc tế. Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cũng đã truy phong danh hiệu cho 23 đại võ sư có nhiều cống hiến trong công tác bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Việt Nam.

Cùng với đó, phong trào võ cổ truyền ở cơ sở ngày càng khởi sắc thông qua các hoạt động giao lưu, thi đấu được tổ chức thường xuyên tại nhiều địa phương giàu truyền thống võ học như: Tây Sơn, Tuy Phước, Quy Nhơn, An Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Cát, An Khê, Pleiku, Đăk Pơ.

Đáng chú ý, chủ trương đưa võ cổ truyền vào trường học được triển khai đồng bộ và ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần mở rộng sức lan tỏa, nâng cao chất lượng công tác bảo tồn và phát triển. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 19 câu lạc bộ võ cổ truyền trong các cơ sở giáo dục, bước đầu tạo dấu ấn tích cực trong giáo dục truyền thống và bồi dưỡng thế hệ kế cận.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân giành thành tích cao tại các giải vô địch quốc gia năm 2025.

Để nâng cao hiệu quả huấn luyện trong trường học, hệ thống giải đấu từng bước được xây dựng và duy trì. Sau khi hình thành hệ thống giải trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng các cấp với các nội dung thi đấu quyền thuật cơ bản, nội dung đối kháng đã được bổ sung vào chương trình thi đấu, từng bước xóa bỏ quan niệm cho rằng võ cổ truyền chỉ là “võ múa”.

Đặc biệt, nhiều võ sĩ trưởng thành từ võ cổ truyền đã khẳng định tên tuổi bằng những thành tích ấn tượng tại các giải quốc gia, SEA Games và quốc tế khi phát triển các môn võ khác trên nền tảng võ cổ truyền.

Đoàn kết để phát triển

Nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát triển phong trào và nâng cao vị thế võ cổ truyền tỉnh nhà, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai xác định đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về tổ chức và hoạt động.

Ông Trần Duy Linh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh, Tổng Thư ký Liên đoàn, Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định cho biết: “Phong trào võ cổ truyền sẽ được phát triển sâu rộng trên toàn tỉnh, với mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 45 câu lạc bộ trong trường học và 60 xã, phường có câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, tạo nền tảng cho công tác đào tạo, kế thừa lực lượng vận động viên”.

Võ cổ truyền Gia Lai đặt mục tiêu duy trì nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 và 2030.

﻿Trong ảnh: VĐV Trần Thị Thảo Hiền giành huy chương vàng tại Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia năm 2025. Ảnh: H.V

Đối với thể thao thành tích cao, Liên đoàn tiếp tục nỗ lực đưa võ cổ truyền trở thành môn thể thao trọng điểm của tỉnh, duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn quốc tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 và 2030.

Công tác quảng bá, giao lưu và hội nhập quốc tế được chú trọng với mục tiêu thu hút từ 1.000 - 1.500 võ sư, võ sinh tham gia mỗi kỳ Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam vào các năm 2026 và 2029; tổ chức ít nhất một chương trình biểu diễn, giao lưu võ thuật tại các sự kiện ở nước ngoài; xây dựng và phát triển Chương trình “Đêm Võ đài Bình Định” trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, mang dấu ấn riêng của địa phương.

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai nhận định: với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, tập thể Liên đoàn tiếp tục nỗ lực huy động tối đa các nguồn lực để đưa võ cổ truyền phát triển bền vững, sâu rộng. Đồng thời, Liên đoàn sẽ phát huy vai trò hạt nhân trong kết nối các lò võ, võ sư và thế hệ trẻ, từng bước nâng cao vị thế võ cổ truyền tỉnh nhà trong nước và quốc tế.