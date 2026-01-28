Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Campuchia đăng cai Đại hội thể thao trẻ châu Á năm 2031

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Ngày 26-1, theo thông báo của Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia, quốc gia này sẽ đăng cai Đại hội Thể thao trẻ châu Á năm 2031 (Asian Youth Games 2031).

dai-hoi-the-thao.jpg
Campuchia sẽ đăng cai Đại hội thể thao Trẻ châu Á năm 2031. Ảnh: Olympic Campuchia

Tổng Thư ký Vath Chamroeun - Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia - cho biết, việc tổ chức Đại hội Thể thao trẻ châu Á là niềm tự hào đối với Campuchia; đồng thời, đánh giá đây là một trong những sự kiện thể thao đa môn uy tín của khu vực, với sự tham gia của các vận động viên đến từ toàn bộ 45 ủy ban Olympic thành viên của Hội đồng Olympic châu Á.

Ông Vath Chamroeun khẳng định, Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia sẽ chuẩn bị đầy đủ để tổ chức thành công Đại hội, coi đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển lĩnh vực thể thao của nước này.

Campuchia đã tham gia tranh tài tại Đại hội thể thao Trẻ châu Á ở Bahrain với 154 vận động viên và cho đến nay giành được 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, quốc gia này giành được huy chương tại Đại hội, một phần nhờ vào sự phát triển đáng kể của các môn thể thao đối kháng.

Theo kế hoạch ban đầu, Campuchia dự kiến đăng cai Đại hội Thể thao trẻ châu Á vào năm 2029. Tuy nhiên, sự kiện đã được điều chỉnh sang năm 2031 theo đề nghị của Hội đồng Olympic châu Á, sau khi chu kỳ tổ chức Đại hội được thay đổi từ 4 năm/lần sang 2 năm/lần, bắt đầu từ năm 2029.

null