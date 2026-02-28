Ra mắt Ban Chấp hành Liên đoàn Vovinam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 28-2, tại phường Pleiku, Liên đoàn Vovinam (Việt võ đạo) tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự đại hội có Võ sư Trần Văn Mỹ - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các câu lạc bộ Vovinam trong và ngoài tỉnh cùng 70 đại biểu chính thức.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Liên đoàn Vovinam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hoài

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Liên đoàn Vovinam tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Liên đoàn đã tạo điều kiện để phong trào Vovinam trên địa bàn tỉnh phát triển sâu rộng với hơn 50 câu lạc bộ đang hoạt động.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn đã tham gia tích cực vào các hoạt động võ thuật, các giải thể thao trong nước. Lực lượng vận động viên Vovinam của tỉnh gặt hái thành tích tại nhiều giải đấu lớn với 135 huy chương.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Võ sư Trần Văn Mỹ - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam biểu dương những kết quả đã đạt được của Liên đoàn Vovinam tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, Liên đoàn cần xây dựng phương án cụ thể để phát triển phong trào tập luyện Vovinam trong lực lượng học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên; đảm bảo phát triển võ đạo vừa là giáo dục thể chất, vừa giáo dục đạo đức, lối sống cho võ sinh.

Võ sư Trần Văn Mỹ - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hoàng Hoài

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai quan tâm, hỗ trợ tổ chức giải đấu Vovinam cấp tỉnh nhằm tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 thành viên. Ảnh: Hoàng Hoài

Đại hội đã thảo luận phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung vào việc nâng cao chất lượng huấn luyện, chuẩn hóa đội ngũ võ sư - huấn luyện viên, mở rộng phong trào trong trường học và tăng cường xã hội hóa nguồn lực.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Vovinam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Văn Minh làm Chủ tịch.

Dịp này, Liên đoàn Vovinam tỉnh Gia Lai đã khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào nhiệm kỳ 2020-2025.