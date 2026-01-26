Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đội bóng Tổ đình Thiên Bình đoạt giải nhất Giải bóng đá truyền thống các tự viện tỉnh Gia Lai năm 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Ngày 24 và 25-1, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Tổ đình Thiên Bình và các nhà tài trợ tổ chức Giải bóng đá truyền thống các tự viện tỉnh Gia Lai - tranh cúp Thiên Bình lần thứ 5, năm 2026.

Giải bóng đá truyền thống các tự viện tỉnh Gia Lai tranh cúp Thiên Bình lần thứ 5 năm 2026 diễn ra tại sân bóng đá Đồi Hoa Sơn (phường An Nhơn), thu hút 7 đội bóng đến từ các chùa, tự viện trong tỉnh tham gia.

Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.

doi-bong-to-dinh-thien-binh-doat-giai-nhat-giai-bong-da-truyen-thong-cac-tu-vien-tinh-gia-lai-2.jpg
Tổ đình Thiên Bình đoạt giải nhất Giải bóng đá truyền thống các tự viện tỉnh Gia Lai lần thứ 5 năm 2026. Ảnh: Tổ đình Thiên Bình

Kết thúc giải đấu, Tổ đình Thiên Bình xuất sắc đoạt giải nhất sau khi giành chiến thắng trước Tổ đình Long Khánh với tỷ số 5 - 1 trong trận chung kết. Tổ đình Long Khánh giành giải nhì, giải ba thuộc về chùa Vân Sơn.

Giải bóng đá là sân chơi thể thao bổ ích, tạo điều kiện để các vị tăng sĩ đến từ nhiều tự viện trong tỉnh Gia Lai có dịp giao lưu, gặp gỡ, tăng cường tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các cơ sở tự viện. Qua đó, góp phần làm phong phú đời sống sinh hoạt, tu học trong cộng đồng.

