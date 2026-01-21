Chư Păh tổ chức Hội thao “Đại đoàn kết” lần thứ nhất

(GLO)- Ngày 20-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội thao “Đại đoàn kết” lần thứ nhất.

Hội thao thu hút sự tham gia của 14 đoàn với hơn 300 vận động viên đến từ các thôn, làng và cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Các vận động viên tranh tài ở 4 môn thi gồm: bóng chuyền nam, kéo co (nam, nữ), nhảy bao bố (nam, nữ) và cờ tướng.

Kết thúc Hội thao, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho thôn 1 Nghĩa Hòa; giải Nhì toàn đoàn thuộc về làng Kênh; giải Ba toàn đoàn được trao cho Tổ dân phố 1 và làng K’Rai. Đồng thời, Ban tổ chức đã trao 24 giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu.

Hội thao nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Là dịp để cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn giao lưu, học hỏi, tăng cường sự gắn bó, hiểu biết lẫn nhau, qua đó góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.