Hơn 100 tay vợt tham gia Giải bóng bàn truyền thống phường Thống Nhất năm 2026

MINH CHÍ
(GLO)- Chiều 25-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức bế mạc Giải bóng bàn truyền thống phường Thống Nhất năm 2026. Giải đấu quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ 15 đội là các tổ dân phố, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp trên địa bàn.

cac-van-dong-vien-thi-dau-soi-noi-o-noi-dung-doi-nam-thu-hut-su-co-vu-nhiet-tinh-tu-dong-dao-khan-gia-4987.jpg
Các vận động viên thi đấu sôi nổi. Ảnh: Minh Chí

Các vận động viên thi đấu ở nội dung đôi hỗn hợp, chia thành 2 nhóm tuổi: 18-54 tuổi và từ 55 tuổi trở lên.

Kết thúc giải, ban tổ chức trao huy chương cho các cặp đôi vận động viên có thành tích xuất sắc. Ở lứa tuổi 18-54, huy chương vàng thuộc về Bùi Quang Tùng - Trương Xuân Nguyên (Bệnh viện Quân y 211); huy chương bạc thuộc về Trần Công Tố - Võ Ngọc Hạnh (CLB bóng bàn Đống Đa); 2 cặp giành huy chương đồng là Trịnh Quốc Toản - Trần Thị Lệ Huyền (Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất) và Hà Quang Minh - Nguyễn Anh Đức (Tổ dân phố 4 - Thống Nhất).

ban-to-chuc-trao-huy-chuong-cho-cac-van-dong-vien-dat-giai-o-nhom-tuoi-18-54.jpg
Ban tổ chức trao huy chương cho các cặp đôi vận động viên đạt giải ở nhóm tuổi 18-54. Ảnh: Minh Chí

Ở lứa tuổi từ 55 trở lên, cặp Đỗ Xuân Quý - Nguyễn Công Minh (CLB bóng bàn Yên Thế) giành huy chương vàng; Trần Tiến Quân - Nguyễn Văn Bình (Công ty Thủy điện Ia Ly) đạt huy chương bạc; 2 cặp giành huy chương đồng gồm Nguyễn Thị Thanh - Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Bệnh viện Quân y 211) và Bùi Đình Tuyển - Nguyễn Danh Châu (Tổ dân phố 2 - Thống Nhất).

ban-to-chuc-trao-huy-chuong-cho-cac-van-dong-vien-dat-giai-o-nhom-tuoi-tu-55-tro-len.jpg
Ban tổ chức trao huy chương cho các cặp vận động viên đạt giải ở nhóm tuổi từ 55 trở lên. Ảnh: Minh Chí

Về giải toàn đoàn, Bệnh viện Quân y 211 xuất sắc giành giải nhất; CLB bóng bàn Yên Thế đạt giải nhì; giải ba thuộc về Tổ dân phố 2 - Thống Nhất.

Giải bóng bàn do Ủy ban MTTQVN phường Thống Nhất tổ chức đã khép lại thành công tốt đẹp, góp phần lan tỏa phong trào thể thao quần chúng, nâng cao đời sống tinh thần và gắn kết cộng đồng tại địa phương.

ban-to-chuc-trao-giai-nhat-nhi-ba-toan-doan.jpg
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn. Ảnh: Minh Chí
