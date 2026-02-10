Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công sinh năm 1970, tại thị trấn Ngô Mây, nay thuộc xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai. Thời trẻ, ông theo học đối kháng và quyền thuật tại võ đường Hồng Kim Nghi. Sau quá trình tập quyền thuật và thi đấu đối kháng với gần 50 trận thượng đài, ông tích lũy không chỉ kỹ thuật mà còn là bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần thượng võ.

Võ sư Lê Văn Công tập luyện kỹ thuật cho học trò tại Nhà văn hóa thôn Phú Kim (xã Phù Cát) vào cuối tháng 1.2026. Ảnh: NVCC

Trên cương vị Chủ tịch Hội Võ thuật huyện Phù Cát (cũ), võ sư cao cấp Lê Văn Công đã kiên trì đưa võ cổ truyền vào trường học. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông, từ 3 CLB ở năm 2017, đến nay tại 13 trường tiểu học và 9 điểm trường THCS ở huyện Phù Cát (cũ) đã có 22 CLB võ thuật cổ truyền được thành lập. Đây là một thành quả rất đáng ghi nhận, bởi việc đưa võ cổ truyền vào nhà trường không hề đơn giản.

Nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố như: Giáo trình phù hợp với lứa tuổi học sinh; HLV có chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm; cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện an toàn, đặc biệt là cần có sự đồng thuận của ban giám hiệu, phụ huynh và chính quyền địa phương.

Với sự kiên trì, trách nhiệm và uy tín cá nhân, võ sư cao cấp Lê Văn Công đã từng bước tháo gỡ từng khó khăn. Ông trực tiếp thay mặt Hội Võ thuật huyện phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát (cũ) làm việc cùng các ban giám hiệu nhà trường, giải thích rõ mục tiêu giáo dục của võ thuật, xây dựng chương trình tập luyện phù hợp, an toàn, khoa học. Đồng thời, Hội Võ thuật huyện phối hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh để tạo sự đồng thuận, niềm tin và ủng hộ lâu dài.

Các CLB võ thuật cổ truyền giúp hàng nghìn học sinh tiếp cận võ thuật một cách chính thống, bài bản, góp phần giúp nhiều em thêm tự tin, mạnh dạn, cải thiện thể trạng; ý thức rèn luyện thân thể và tinh thần được nâng cao. Không chỉ dừng lại ở phong trào, từ các CLB võ thuật học đường này đã xuất hiện nhiều VĐV năng khiếu, tiếp tục được đào tạo chuyên sâu, tham gia thi đấu các giải phong trào và thành tích cao. Một số em trưởng thành trở thành những HLV trẻ tham gia duy trì và phát triển phong trào võ cổ truyền ở địa phương.

Kỳ thi nâng cấp đai võ cổ truyền tại Trường THCS Ngô Mây (xã Phù Cát) năm 2024. Ảnh: NVCC

“Võ học truyền thống Việt Nam nói chung và võ Bình Định nói riêng luôn đề cao lễ nghĩa, tôn sư trọng đạo, tinh thần thượng võ, biết thắng không kiêu - bại không nản. Đây chính là những giá trị rất cần thiết cho học sinh trong giai đoạn hình thành nhân cách. Thực tế cho thấy, khi võ cổ truyền được dạy bài bản trong trường học, học sinh không chỉ khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn mà còn tự tin, kỷ luật và có ý thức tập thể rõ rệt hơn”-võ sư cao cấp Lê Văn Công chia sẻ.

Trong bối cảnh chính quyền địa phương tổ chức theo mô hình 2 cấp, võ sư Công cho rằng, cần có những giải pháp căn cơ hơn để tiếp tục đưa võ cổ truyền vào trường học một cách sâu rộng và hiệu quả. Việc này cần được gắn với thực hiện theo Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Đề án này có phần nội dung xác định rõ: Rà soát, đánh giá chất lượng, từ đó xây dựng giải pháp tăng cường số lượng vệ tinh tại các xã, phường, các trường học có phong trào thể thao phát triển để tuyển chọn VĐV, tập trung vào các môn thế mạnh của tỉnh như võ cổ truyền.

Theo ông, trước hết cần thành lập các hội võ thuật địa phương trực thuộc Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh. Đây sẽ là đầu mối lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng phát triển phong trào, chủ động phối hợp với ngành GD&ĐT, các trường học trên địa bàn để tổ chức truyền dạy võ cổ truyền.

Ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch cần phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT để tổ chức các Giải võ cổ truyền học sinh cấp tỉnh, hoặc theo từng cụm thi đua các xã, phường thường niên. Những sân chơi này không chỉ tạo động lực tập luyện cho học sinh mà còn giúp các em có mục tiêu phấn đấu, tăng sự hứng thú. Từ đó, phong trào tập luyện võ cổ truyền được duy trì và lan tỏa rộng khắp.