26 kỳ thủ tranh tài tại Giải cờ tướng doanh nhân tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I

HUỲNH VỸ
(GLO)-Sáng 15-11, tại Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Giải cờ tướng doanh nhân tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I năm 2025.

Các kỳ thủ tập trung thi đấu. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Tham gia giải có 26 kỳ thủ là các doanh nhân, nhà quản lý, chuyên gia và cố vấn trong hệ sinh thái doanh nghiệp. Theo điều lệ, các vận động viên thi đấu hệ Thụy Sỹ 7 ván, chọn 2 kỳ thủ có thứ hạng cao nhất vào thi đấu trận chung kết.

Giải đấu được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, góp phần thúc đẩy phong trào cờ tướng Gia Lai phát triển. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Giải đấu tạo cơ hội để cộng đồng doanh nhân gặp gỡ, tăng cường tinh thần đoàn kết, mở rộng hợp tác và hướng đến phát triển bền vững, chung tay đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời, góp phần kích thích phong trào tập luyện bộ môn cờ tướng ở địa phương.

