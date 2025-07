Đội tuyển cờ tướng Gia Lai giành 17 huy chương

(GLO)- Chiều 18-7, Giải Bóng đá chào mừng 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025) đã khép lại trong không khí sôi động. Kết quả, đội bóng Công an xã Kdang giành chức vô địch.