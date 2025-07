Huấn luyện viên, vận động viên Nguyễn Thanh Hiếu: Từ tự ti vóc dáng đến đua tranh vô địch thể hình

Chàng trai từng mặc cảm với chính cơ thể mình, giờ trở thành huấn luyện viên thể hình tại Pleiku.

“Điêu khắc” lại thân hình

Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1991) đang quản lý phòng gym H2B tại số 54 Bùi Thị Xuân (phường Pleiku). Nhìn thân hình vạm vỡ, săn chắc của chàng trai 9X, khó ai hình dung cách đây hơn 10 năm, anh từng là một chàng trai “thấp bé nhẹ cân”, tự ti về ngoại hình.

“Một người gầy tong teo thì không thể khỏe mạnh được, nhất là đàn ông. Lúc đó tôi chỉ mong có một vóc dáng bình thường, không bị người ta chê là còi cọc”, Hiếu kể.

Nguyễn Thanh Hiếu đoạt HCV ở Giải vô địch thể hình tỉnh Long An mở rộng năm 2024. Ảnh: NVCC

Với suy nghĩ đó, anh quyết định đến phòng tập để cải thiện ngoại hình. Hơn 10 năm trước, phong trào thể hình ở Gia Lai còn khá mới mẻ, thiết bị thiếu, người hướng dẫn cũng hiếm. “Tôi gần như vừa đi vừa dò đường. May mắn là tôi gặp được HLV Nguyễn Văn Tuấn-một VĐV thể hình quốc gia, người đã định hướng đúng giúp tôi từ những buổi đầu tập luyện”, Hiếu nhớ lại.

Trong suốt 2 năm đầu tiên, anh kiên trì tuân thủ chế độ ăn uống khắt khe và tập luyện đều đặn để tăng cân. Từ 48 kg, Hiếu tăng lên 78 kg nhưng đó mới chỉ là bước đầu để tạo nền tảng hình thành khối cơ. Sau đó là cả một hành trình dài “điêu khắc” lại thân hình - tức là phải làm sao giảm mỡ, tăng cơ để phát triển cân đối, săn chắc và hài hòa với chiều cao khiêm tốn 1 m 62.

Sau 2 năm tập luyện kỷ luật, Hiếu nặng 55 kg với từng thớ cơ sắc nét, không chút mỡ thừa. Trong lần đầu tiên thử sức thi đấu ở Giải vô địch thể hình các câu lạc bộ toàn quốc năm 2015, anh đoạt HCĐ.

“Không ai tin tôi làm được. Đến cả bản thân tôi trước đó cũng từng nghi ngờ chính mình: làm sao một cơ thể gầy gò như vậy có thể trở thành một thể hình đẹp? Bước lên sàn thi đấu lần đầu tiên, vừa vui, vừa sợ khi thể hiện vóc dáng trước ban giám khảo và khán giả. Khi được trao HCĐ, tôi mới thực sự vững tin vào thể hình của mình. Đó là phần thưởng cho sự nỗ lực tập luyện và vượt qua giới hạn bản thân”, Hiếu chia sẻ.

Rèn cơ thể, luyện ý chí

Hiếu chia sẻ, mục tiêu của thi đấu thể hình không chỉ là phô diễn cơ bắp mà còn là sự cân đối, hoàn thiện của hình thể nhờ tập luyện kỷ luật và chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt. Trước mỗi giải đấu, anh phải ăn rất nhiều nhưng lại chỉ giới hạn trong một số món chế biến không gia vị, không dầu mỡ để tránh giữ nước. “Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất khi rất thèm vị mặn, ngọt. Nhưng nhờ vậy, ý chí của VĐV được rèn giũa từng ngày”, Hiếu nói.

Hơn 10 năm tập luyện, Hiếu đã 6 lần bước lên sàn đấu thi đấu thể hình phong trào cấp tỉnh mở rộng và toàn quốc, mang về 1 HCV, 3 HCĐ. Trong đó, anh đoạt HCV ở Giải vô địch thể hình tỉnh Long An mở rộng năm 2024, do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An phối hợp với Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của gần 100 VĐV đến từ 16 tỉnh, thành trong cả nước. Gần đây nhất, cuối tháng 5.2025, VĐV Nguyễn Thanh Hiếu đoạt HCĐ ở Giải vô địch thể hình các câu lạc bộ toàn quốc lần thứ 32.

Thể thao đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Hiếu không chỉ về hình thể mà còn về thái độ sống. “Nếu mình kiên trì, nghiêm túc vì một mục tiêu, thì không gì là không thể. Thể thao không chỉ giúp tôi khỏe mạnh hơn mà còn tự tin hơn, công việc thuận lợi hơn. Từ khi tập luyện thể hình, tôi làm việc gì cũng bằng sự nỗ lực, kiên trì và kỷ luật. Và đó là thứ mình có thể rèn được, không phải thiên bẩm”, Hiếu bày tỏ.

Mỗi năm, anh đều chủ động đăng ký tham gia các giải đấu để tự thử thách chính mình, đồng thời học thêm kỹ thuật, cập nhật xu hướng luyện tập mới. Trước mỗi giải, anh bước vào chế độ ăn uống, tập luyện cực kỳ khắt khe-một giai đoạn “gồng mình” cả về thể chất lẫn tinh thần. Với anh, đó là cách để làm nghề một cách nghiêm túc và truyền động lực cho người khác.

Hiện tại, vẫn với chiều cao 1 m 62 nhưng Hiếu nặng tới 84 kg-một HLV thể hình cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy năng lượng, trở thành người tạo động lực rất lớn cho các học viên tại phòng gym.

Anh chia sẻ kinh nghiệm: “Kết quả của việc tập luyện không đến ngay, mà là hành trình tích lũy. Nhiều người mới tâp luyện thường nản vì không thấy sự thay đổi rõ rệt. Nhưng nếu có cộng đồng, có người hướng dẫn, có mục tiêu rõ ràng, thì ai cũng sẽ thấy cơ thể và lối sống của mình được cải thiện từng ngày. Chỉ cần đổ mồ hôi sau mỗi buổi tập, dù bất cứ môn thể thao nào, bạn sẽ thấy cuộc sống tích cực hơn - từ ăn uống đến sinh hoạt, cả trong suy nghĩ nữa”.