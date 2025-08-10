Hơn 1.100 vận động viên tranh tài Giải Khiêu vũ thể thao Cup Dream Dance mở rộng

(GLO)- Sáng 10-8, tại Nhà hàng Kalina (132 Lê Duẩn, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Dream Dance tổ chức Giải Khiêu vũ thể thao và các loại hình giải trí “Cup Dream Dance mở rộng lần thứ XI”.

Các vận động viên tranh tài ở nhiều nhóm tuổi với các thể loại phong phú. Ảnh: R'Ô HOK

Giải năm nay thu hút 41 đoàn với trên 1.100 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia, đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai. Riêng đoàn Gia Lai có 550 VĐV đến từ 19 câu lạc bộ tham gia.

Các VĐV tranh tài ở nhiều nhóm tuổi, từ nhi đồng đến trung niên, với các nội dung phong phú như: Khiêu vũ thể thao Latin và Standard, Hiphop, Thể dục dưỡng sinh, Shuffle Dance, Dân vũ, Võ nhạc và Zumba.

Giải nhằm mục đích phát triển phong trào khiêu vũ thể thao và các hoạt động giải trí. Ảnh: R'Ô HOK

Ban tổ chức sẽ trao 223 bộ huy chương ở 223 nội dung thi đấu, trong đó, 30 nội dung thi đấu vô địch các thể loại, 123 nội dung mở rộng và 70 nội dung phong trào.

Giải đấu nhằm mục đích phát triển phong trào khiêu vũ thể thao và các hoạt động giải trí trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời, đây cũng là sân chơi để phát hiện, bồi dưỡng các VĐV năng khiếu, góp phần xây dựng lực lượng thi đấu thành tích cao trong tương lai.