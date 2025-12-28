Ðiểm sáng phong trào bóng đá học đường

(GLO)- Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) là đơn vị có phong trào thể thao học đường phát triển mạnh, đặc biệt là môn bóng đá diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều học sinh tham gia.

Trường THPT Chi Lăng có 1.200 học sinh với 27 lớp học. Sau những giờ học trên lớp, nhiều học sinh hào hứng tập luyện, thi đấu bóng đá tại các sân trong khuôn viên nhà trường.

Bóng đá không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng sau giờ học mà còn góp phần hình thành lối sống lành mạnh, tinh thần đoàn kết và ý thức kỷ luật.

Đội bóng đá Trường THPT Chi Lăng tích cực tập luyện để chuẩn bị tham dự Giải bóng đá 7 người THPT lần thứ I-2026. Ảnh: R’Ô Hok

Thầy Đỗ Bách Khoa - Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng - cho biết: Xác định giáo dục thể chất giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, phục vụ học tập văn hóa và phát triển con người toàn diện, Ban Giám hiệu nhà trường đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện thể thao.

Nhà trường hiện có 2 sân cỏ nhân tạo được đầu tư bài bản, đáp ứng tốt nhu cầu rèn luyện và thi đấu của học sinh. Cùng với đó, nhà trường cũng luôn quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất đạt chuẩn chuyên môn.

Nhằm phát triển phong trào bóng đá học đường một cách bài bản, năm 2020, Trường THPT Chi Lăng thành lập CLB bóng đá với 30 thành viên là những học sinh có năng khiếu và tinh thần trách nhiệm cao trong tập luyện.

CLB duy trì sinh hoạt thường xuyên và tham gia nhiều giải đấu phong trào, tạo môi trường để học sinh giao lưu, cọ xát, nâng cao kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu.

Thầy Phan Bảo Phúc - cựu cầu thủ CLB futsal Sanvinest Khánh Hòa, Chủ nhiệm CLB bóng đá của trường - cho biết: Từ khâu tuyển sinh vào lớp 10, các em học sinh có năng khiếu bóng đá được khảo sát, đánh giá kỹ năng, thể lực, tâm lý thi đấu và ý thức đạo đức thể thao để bổ sung lực lượng cho CLB.

Cùng với chương trình giảng dạy chính khóa, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động TDTT, giải bóng đá nhằm tạo sân chơi giao lưu giữa các khối lớp. Qua đó, CLB phát hiện các hạt nhân bóng đá để bồi dưỡng, xây dựng lực lượng kế cận cho đội bóng của trường.

CLB bóng đá của trường thường xuyên được kiện toàn, sàng lọc nhằm tạo động lực phấn đấu cho các thành viên, qua đó hình thành môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp học sinh rèn luyện, theo đuổi đam mê.

Đội ngũ giáo viên hướng dẫn luôn xây dựng chương trình tập luyện phù hợp, hỗ trợ học sinh cân bằng giữa việc học văn hóa và thi đấu thể thao. Khi tham gia các giải đấu, nhà trường đảm bảo chế độ dinh dưỡng theo quy định và xây dựng giáo án tập luyện khoa học, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Với sự đầu tư bài bản, đội bóng đá của nhà trường ngày càng khẳng định chất lượng khi tham gia thi đấu. Tại Giải bóng đá 5 người nam thanh niên khối THPT TP. Pleiku (cũ), đội bóng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu: Hạng ba năm học 2021-2022, á quân năm học 2022-2023 và vô địch năm học 2023-2024.

Thời gian qua, Trường THPT Chi Lăng tiếp tục đầu tư cho đội bóng để chuẩn bị tham dự vòng loại Giải bóng đá 7 người THPT lần thứ I-2026 (HS7 2026) quy mô toàn quốc.

Thầy Phan Bảo Phúc cho hay: “Để hướng tới giải đấu lớn này, đội bóng của trường tăng cường tập luyện và thi đấu giao hữu với các đội trẻ của Học viện Bóng đá LPBank Hoàng Anh Gia Lai, nhằm làm quen với cường độ thi đấu cao.

Các cầu thủ có tinh thần quyết tâm, sức khỏe và kỹ thuật tốt. Đây là cơ sở để chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu vượt qua vòng loại và đạt thành tích tốt tại vòng chung kết của giải”.

Là đội trưởng đội bóng của trường, em Nguyễn Hữu Phú (học sinh lớp 12, Trường THPT Chi Lăng) chia sẻ: “Ngoài thời gian học văn hóa, em cùng các thành viên CLB tích cực tập luyện. Giải đấu sắp tới quy tụ nhiều đội bóng mạnh. Đây là cơ hội giao lưu, học hỏi và toàn đội sẽ nỗ lực hết mình”.