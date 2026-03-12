8 đội tranh tài ở Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng

(GLO)- Chiều 12-3, Ban tổ chức Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng 2026 Cúp VTV5 cho biết sẽ có 8 đội bóng đến từ khu vực Tây Nguyên góp mặt tại sự kiện đặc biệt này.

Đây là giải đấu lần đầu tiên được tổ chức ở khu vực Tây Nguyên sau khi đã rất thành công ở khu vực miền núi phía Bắc.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 17-3 đến 21-3 tại sân vận động Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất).

8 đội bóng sẽ tranh tài ở Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026. Ảnh: BTC

Giải có sự góp mặt của 8 đội bóng gồm: Ea Păl, Ea Knốp cùng đến từ tỉnh Đắk Lắk; Mô Rai-78, Bờ Y-732 đến từ tỉnh Quảng Ngãi và 4 đội bóng thuộc tỉnh Gia Lai là Đak Đoa, Ia Tô, Lệ Thanh-72 và Plei Me-717.

Các đội bóng được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra 2 đội dẫn đầu ở mỗi bảng vào thi đấu vòng bán kết. Các trận đấu diễn ra trên sân cỏ 7 người.

Giải không đơn thuần là sự kiện thể thao mà còn là dịp để các dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Nguyên như Jrai, Bahnar, Ê đê, M’nông... có dịp giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tinh thần đoàn kết.