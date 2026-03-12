Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

8 đội tranh tài ở Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 12-3, Ban tổ chức Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng 2026 Cúp VTV5 cho biết sẽ có 8 đội bóng đến từ khu vực Tây Nguyên góp mặt tại sự kiện đặc biệt này.

Đây là giải đấu lần đầu tiên được tổ chức ở khu vực Tây Nguyên sau khi đã rất thành công ở khu vực miền núi phía Bắc.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 17-3 đến 21-3 tại sân vận động Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất).

8-doi-bong-se-tranh-tai-o-giai-bong-da-nu-cac-dan-toc-thieu-so-tinh-gia-lai-mo-rong-nam-2026-anh-btc.jpg
8 đội bóng sẽ tranh tài ở Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026. Ảnh: BTC

Giải có sự góp mặt của 8 đội bóng gồm: Ea Păl, Ea Knốp cùng đến từ tỉnh Đắk Lắk; Mô Rai-78, Bờ Y-732 đến từ tỉnh Quảng Ngãi và 4 đội bóng thuộc tỉnh Gia Lai là Đak Đoa, Ia Tô, Lệ Thanh-72 và Plei Me-717.

Các đội bóng được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra 2 đội dẫn đầu ở mỗi bảng vào thi đấu vòng bán kết. Các trận đấu diễn ra trên sân cỏ 7 người.

Giải không đơn thuần là sự kiện thể thao mà còn là dịp để các dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Nguyên như Jrai, Bahnar, Ê đê, M’nông... có dịp giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tinh thần đoàn kết.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ông Vũ Tiến Thành rời Hoàng Anh Gia Lai.

Ông Vũ Tiến Thành rời Hoàng Anh Gia Lai

Bóng đá

(GLO)- Ngày 4-3, ông Vũ Tiến Thành - Giám đốc kỹ thuật Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức rời đội bóng phố núi để đến nhận chức Huấn luyện viên (HLV) trưởng Ninh Bình FC.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

null