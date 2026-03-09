Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Quy Nhơn United giao hữu với đội bóng Đại học khoa học Thể thao Nippon

C.TÂM
(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trường Đại học Quy Nhơn, đoàn công tác và sinh viên Trường Đại học Khoa học Thể thao Nippon (Nhật Bản) sẽ thi đấu giao hữu với CLB bóng đá Quy Nhơn United trên sân vận động Quy Nhơn vào 17h chiều 9-3.

Đội bóng của Trường đại học Khoa học Thể thao Nippon do Phó Giáo sư Yano Seinosuke dẫn đầu cùng với 27 sinh viên chuyên ngành bóng đá.

Trong khi đó, CLB Quy Nhơn United vừa mới thi đấu ở vòng 11 giải V-League 2 trước CLB Trẻ PVF-CAND và giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà Quy Nhơn vào chiều 8-3.

Huấn luyện viên trưởng Trịnh Duy Quang cho biết: “Bóng đá Nhật Bản ở các trường đại học có trình độ chuyên môn rất cao, đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ Quy Nhơn United học hỏi. Tuy nhiên, đội vừa thi đấu vòng 11 của giải V-League 2 nên tôi sẽ bố trí đội hình 2 thi đấu ở trận giao hữu này”.

