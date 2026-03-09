Công trình văn hóa, thể thao ở Phù Cát: Đầu tư lớn nhưng khai thác chưa hiệu quả

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

VĂN LỰC
(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận nhiều công trình văn hóa, thể thao quy mô lớn từ huyện Phù Cát (cũ). Tuy nhiên, gần 1 năm qua, các công trình trong tình trạng ít hoạt động, có dấu hiệu xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Sân vận động (SVĐ) Phù Cát nằm trên khu đất rộng hơn 5 ha, có vị trí khá đắc địa khi 4 mặt đều tiếp giáp các tuyến giao thông. Công trình gồm các hạng mục: tường rào, cổng, khán đài, sân bóng đá, hệ thống điện chiếu sáng cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác với tổng kinh phí đầu tư khoảng 26 tỷ đồng.

Hiện nay, SVĐ Phù Cát thường xuyên trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Một số hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp do ảnh hưởng bởi các đợt mưa bão nhưng chưa được duy tu, sửa chữa kịp thời. Nhiều khu vực trong khuôn viên cỏ dại mọc um tùm, không được cắt dọn, gây mất mỹ quan.

1.jpg
2.jpg
Sân vận động Phù Cát được đầu tư xây dựng khang trang, nhưng chưa khai thác, sử dụng hiệu quả. Ảnh: V.L

Ông Nguyễn Văn Long (thôn Phong An, xã Phù Cát) cho biết: “Gần 1 năm nay, hiếm khi thấy SVĐ mở cửa hoạt động. Công trình được đầu tư khang trang nhưng không được khai thác hiệu quả, rất lãng phí”.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Phù Cát bao gồm các hạng mục như: khu nhà làm việc, bảo tàng, trung tâm hoạt động thanh, thiếu niên và sân bóng đá. Hiện tại, công trình cũng chưa được khai thác hiệu quả.

Hiện chỉ có khu nhà làm việc được sử dụng đúng công năng; các hạng mục còn lại đều trong tình trạng “đắp chiếu”, một số nơi có dấu hiệu xuống cấp do lâu ngày không sử dụng.

Một công trình khác cũng gần 1 năm nay chưa được khai thác là nhà văn hóa xã Cát Trinh (cũ). Công trình nằm trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, được đầu tư xây dựng khang trang, đầy đủ tiện nghi phục vụ các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

44.jpg
Bảo tàng Phù Cát và Nhà văn hóa Cát Trinh thường xuyên vắng vẻ, đìu hiu dù nằm ở vị trí trung tâm, được xem là “đất vàng” tại xã Phù Cát. Ảnh: V.L

Bà Trần Thị Lan (thôn Phú Kim) chia sẻ: “Từ khi sáp nhập xã đến nay, nhà văn hóa hầu như không còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Từ chỗ thường xuyên đông người, nhộn nhịp, nay công trình trở nên vắng lặng. Nhìn công trình bề thế nhưng để không, ai cũng thấy tiếc”.

Ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Cát - cho biết: Việc địa phương tiếp nhận SVĐ với cơ sở vật chất khang trang nhưng đến nay chưa khai thác hiệu quả là điều đáng tiếc. Nguyên nhân chủ yếu do UBND xã vẫn chưa xây dựng được quy chế vận hành, hoạt động đối với công trình này.

Bên cạnh đó, theo các quy định hiện hành, nguồn kinh phí mục tiêu dành cho công tác quản lý, vận hành SVĐ chưa được bố trí, khiến địa phương gặp nhiều khó khăn. Trong khi chưa có quy chế hoạt động nên cũng chưa thể huy động nguồn lực xã hội hóa để phục vụ vận hành công trình.

Thời gian tới, UBND xã Phù Cát sẽ có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của các sở, ngành liên quan để sớm xây dựng và ban hành quy chế vận hành SVĐ Phù Cát. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực xã hội hóa, góp phần khai thác hiệu quả công trình.

Đối với Trung tâm Văn hóa - Thể thao Phù Cát và Nhà văn hóa Cát Trinh, trước mắt, địa phương tiếp tục quản lý, bảo vệ tài sản và cơ sở vật chất hiện có. Về lâu dài, xã sẽ xây dựng phương án cụ thể nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả hơn các công trình này.

