Hơn 27.576 tỷ đồng thực hiện Dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án thành phần 2: đoạn tuyến từ Km22+000 đến Km90+000 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự án thành phần 2 có chiều dài gần 68,9 km, đi qua các xã: Bình Phú, Bình Khê, Ya Hội, Đak Pơ, Hra và phường An Bình. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai.

Theo quyết định phê duyệt, Dự án bao gồm nhiều hạng mục kỹ thuật quan trọng, trong đó có 2 hầm xuyên núi qua đèo An Khê (dài 2.750 m) và đèo Mang Yang (dài 2.890 m). Ảnh: Quang Tấn

Dự án được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp I và một số công trình cấp đặc biệt. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, tương đương vận tốc thiết kế 100 km/h, với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75 m.

Theo quyết định phê duyệt, Dự án bao gồm nhiều hạng mục kỹ thuật quan trọng như 2 hầm xuyên núi qua đèo An Khê (dài 2.750 m) và đèo Mang Yang (dài 2.890 m); 40 cây cầu, 4 nút giao liên thông, hệ thống đường gom, hầm chui dân sinh và các công trình bảo đảm an toàn giao thông... Dự kiến bố trí 1 trạm dừng nghỉ tại Km51+500, thuộc xã Ya Hội.

Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 2 hơn 27.576 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến 2029.

Việc đầu tư xây dựng Dự án thành phần 2 nhằm từng bước hoàn thiện tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, hình thành trục kết nối Đông - Tây, tăng cường liên kết vùng Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao năng lực vận tải khu vực.