Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Hơn 27.576 tỷ đồng thực hiện Dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án thành phần 2: đoạn tuyến từ Km22+000 đến Km90+000 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự án thành phần 2 có chiều dài gần 68,9 km, đi qua các xã: Bình Phú, Bình Khê, Ya Hội, Đak Pơ, Hra và phường An Bình. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai.

theo-quyet-dinh-phe-duyet-du-an-bao-gom-nhieu-hang-muc-ky-thuat-quan-trong-nhu-2-ham-xuyen-nui-qua-deo-an-khe-dai-2750-m-va-deo-mang-yang-dai-2890m.jpg
Theo quyết định phê duyệt, Dự án bao gồm nhiều hạng mục kỹ thuật quan trọng, trong đó có 2 hầm xuyên núi qua đèo An Khê (dài 2.750 m) và đèo Mang Yang (dài 2.890 m). Ảnh: Quang Tấn

Dự án được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp I và một số công trình cấp đặc biệt. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, tương đương vận tốc thiết kế 100 km/h, với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75 m.

Theo quyết định phê duyệt, Dự án bao gồm nhiều hạng mục kỹ thuật quan trọng như 2 hầm xuyên núi qua đèo An Khê (dài 2.750 m) và đèo Mang Yang (dài 2.890 m); 40 cây cầu, 4 nút giao liên thông, hệ thống đường gom, hầm chui dân sinh và các công trình bảo đảm an toàn giao thông... Dự kiến bố trí 1 trạm dừng nghỉ tại Km51+500, thuộc xã Ya Hội.

Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 2 hơn 27.576 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến 2029.

Việc đầu tư xây dựng Dự án thành phần 2 nhằm từng bước hoàn thiện tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, hình thành trục kết nối Đông - Tây, tăng cường liên kết vùng Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao năng lực vận tải khu vực.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Nghệ thuật 'kéo giãn' không gian căn hộ 50 m2

Nghệ thuật 'kéo giãn' không gian căn hộ 50 m2

Không gian sống

Giữa áp lực diện tích ngày càng thu hẹp của đô thị, cách thiết kế một căn hộ chỉ 50m2 tại Thủ Thiêm (TPHCM) đã mở ra cách nhìn mới về không gian sống. Nhờ trần cao 5,5m và tư duy thiết kế táo bạo, căn hộ không chỉ “nở” ra mà còn thể hiện được cá tính của gia chủ. 

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tập trung tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai các dự án đã được cấp phép; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, gia tăng tiện ích và đẩy mạnh quảng bá, thu hút các dự án mới.

UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu đô thị CK54 tại phường Pleiku nhằm phát triển hạ tầng và không gian đô thị phía Tây của tỉnh vào đầu năm 2026.

Gia Lai: Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54

Không gian sống

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54 (phường Pleiku). Đây là dự án khu đô thị quy mô lớn, kỳ vọng tạo động lực phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực phía Tây của tỉnh.

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Hàng loạt dự án giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch đang được triển khai, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho Gia Lai. Tỉnh chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực, kết hợp hài hòa giữa ngân sách NN và xã hội hóa, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

null