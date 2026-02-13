Chủ động phương tiện phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán 2026

(GLO)- Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài đến 9 ngày, lượng khách từ các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đổ về các đô thị Pleiku, Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đón Xuân cùng người thân tăng cao so với ngày thường.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị vận tải, bến xe, nhà ga, cảng hàng không triển khai kế hoạch phục vụ, bố trí phương tiện đảm bảo thông suốt, an toàn.

Tăng tuyến, tăng xe đáp ứng nhu cầu đi lại

Bến xe Đức Long Gia Lai đã xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Đ.T

Những ngày cận Tết, không khí tại các bến xe trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu nhộn nhịp. Lượng hành khách tăng dần theo từng ngày, nhất là trên các tuyến đường dài kết nối Gia Lai với các tỉnh, thành phố lớn.

Trước diễn biến đó, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã sớm xây dựng phương án khai thác linh hoạt, sẵn sàng tăng chuyến, tăng xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Đặng Văn Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai cho biết: Doanh nghiệp hiện khai thác gần 30 đầu xe từ Pleiku đi các tỉnh, thành phố lớn. Cụ thể, ngày thường đơn vị khai thác 12 chuyến TP. Hồ Chí Minh, 12 chuyến Đà Nẵng và 4 chuyến đi Huế và ngược lại.

Riêng dịp Tết Nguyên đán, lượng khách chủ yếu từ các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng trở về Pleiku, trong khi chiều ngược lại khá vắng khách. Do đó, doanh nghiệp đã chủ động điều tiết đầu xe theo từng thời điểm.

“Ngày thường, tuyến Pleiku - TP. Hồ Chí Minh được phân bổ mỗi đầu bến 6 xe, nhưng dịp Tết, chúng tôi rút từ 4-5 xe ở đầu bến Pleiku để tăng cường cho chiều từ TP. Hồ Chí Minh về Pleiku. Khi cao điểm, đầu bến TP. Hồ Chí Minh có thể tăng lên 11 xe, còn tại Gia Lai chỉ bố trí 1 hoặc 2 xe vì gần như không có khách đi” - ông Hiền chia sẻ.

Cùng với các doanh nghiệp vận tải, các bến xe trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán 2026, trong đó tập trung vào công tác điều hành, phân luồng, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho hành khách.

Các doanh nghiệp vận tải chủ động điều tiết đầu xe theo từng thời điểm để tập trung đón lượng khách từ các tỉnh, thành phố lớn về Gia Lai. Ảnh: Minh Phương

Tại Bến xe Đức Long Gia Lai, ông Huỳnh Trọng Khiêm - Giám đốc Bến xe cho biết, lượng khách tăng mạnh trên các tuyến TP. Hồ Chí Minh - Pleiku, Đà Nẵng - Pleiku, Hà Nội - Pleiku. Nếu ngày thường, toàn bến khai thác khoảng 120 chuyến/ngày, thì trong đợt cao điểm Tết, riêng tuyến Pleiku - TP. Hồ Chí Minh đã tăng lên 70-80 chuyến/ngày.

Từ nay đến 29 tháng chạp (tức ngày 16-2), Bến xe Đức Long sẽ tăng cường thêm 40-44 xe/ngày cho tuyến TP. Hồ Chí Minh - Pleiku; đồng thời bổ sung 5 xe/ngày cho tuyến Đà Nẵng - Pleiku và 4 xe/ngày đối với tuyến Hà Nội - Pleiku để kịp giải tỏa lượng lớn hành khách đổ về Pleiku.

“Bến xe Đức Long Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí cán bộ, nhân viên trực 24/24 giờ; tăng cường lực lượng điều độ, an ninh để hướng dẫn, hỗ trợ hành khách và bảo đảm trật tự trong bến. Công tác điều hành luôn bám sát diễn biến lưu lượng khách, nhất là các ngày cao điểm cận Tết và sau Tết, qua đó phối hợp với doanh nghiệp vận tải bố trí đủ phương tiện, chuẩn bị xe dự phòng, sẵn sàng tăng chuyến, giải tỏa hành khách khi cần thiết” - ông Khiêm cho hay.

Trong khi đó, tại Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn, kế hoạch tổ chức phục vụ vận chuyển hành khách cũng được triển khai từ rất sớm. Ông Nguyễn Đức Nhân - Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Bình Định cho biết: Cao điểm trước Tết, lượng khách từ TP. Hồ Chí Minh về Quy Nhơn tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Bình quân, tuyến này chỉ khai thác khoảng 26 chuyến/ngày, nhưng vào dịp Tết đã tăng trên 60 chuyến/ngày.

Bến xe đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp vận tải huy động xe tăng cường, kể cả xe hợp đồng, xe đăng ký chạy khác tuyến nhằm giải tỏa khách vào những ngày cao điểm, không để xảy ra ùn ứ trong dịp Tết.

Đảm bảo an toàn, thông suốt

Theo ông Nguyễn Đức Nhân, thời gian phục vụ trước Tết từ ngày 7-2 đến hết ngày 16-2 và sau Tết từ ngày 17-2 đến hết ngày 3-3. Riêng các tuyến từ Quy Nhơn, Bồng Sơn đi TP Hồ Chí Minh, thời gian phục vụ sau Tết có thể kéo dài thêm 3-5 ngày, tùy theo nhu cầu thực tế.

“Ngoài việc chủ động phương tiện vận chuyển hành khách, chúng tôi còn bố trí lực lượng thường trực để kiểm tra chất lượng phương tiện, số khách trước khi xe xuất bến cũng như các công tác đảm bảo an toàn cho người và tài sản của hành khách trong suốt thời gian cao điểm Tết” - ông Nhân cho biết.

Không chỉ vận tải đường bộ, các loại hình vận tải khác cũng chủ động phương án phục vụ hành khách. Ông Phạm Văn Minh - Trưởng ga Diêu Trì cho biết, hiện mỗi ngày ga Diêu Trì đón 36 lượt chuyến. Trong đó, có 700 hành khách từ TP. Hồ Chí Minh đổ về Quy Nhơn và khoảng 300 hành khách từ Quy Nhơn đi các tỉnh phía Bắc.

Trong ngày 28 và 29 tháng Chạp, ngành đường sắt bố trí 2 chuyến tàu ga Sài Gòn - Diêu Trì để giải tỏa hành khách chiều từ TP. Hồ Chí Minh về Quy Nhơn, trung bình mỗi chuyến khoảng 700 hành khách.

Cảng Hàng không Pleiku dự kiến khai thác thêm các chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Minh Phương

Cùng với đó, Cảng Hàng không Pleiku đã triển khai kế hoạch phục vụ cao điểm Tết, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, điều hành khai thác và phục vụ hành khách thông suốt trong suốt thời gian cao điểm.

Hiện có 2 hãng hoạt động khai thác là Vietnam Airlines và Vietjet Air, đều có kế hoạch tăng chuyến từ ngày 3-2 đến 3-3 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết, chủ yếu trên đường bay Pleiku - TP. Hồ Chí Minh.

Cảng cũng bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, phối hợp các đơn vị phục vụ mặt đất để bảo đảm quy trình làm thủ tục, soi chiếu, lên tàu bay thông suốt, hạn chế ùn ứ .

Để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động xây dựng phương án tổ chức vận tải, bảo đảm đủ phương tiện, an toàn giao thông và chất lượng dịch vụ trước, trong và sau Tết.

Theo ông Trần Đình Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai, các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải hành khách theo tuyến cố định cần tăng tần suất chuyến, chuẩn bị sẵn sàng xe tăng cường để giải tỏa hành khách khi lưu lượng tăng cao; thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký, cấp phù hiệu xe tăng cường theo quy định, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện.

Nhân viên Cảng Hàng không Pleiku hướng dẫn khách check in online tại quầy thủ tục. Ảnh: Đ.T

Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý an toàn vận tải, bố trí lực lượng giám sát 24/24 giờ; lái xe chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, thời gian lái xe, tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện. Các đơn vị không bố trí lái xe không đủ điều kiện sức khỏe hoặc làm việc quá thời gian quy định.

Mặt khác, các đơn vị phải chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, chỉ đưa vào khai thác xe đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; kịp thời điều động xe dự phòng khi xảy ra sự cố, không để hành khách bị ùn ứ.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị vận tải hợp đồng, xe buýt, taxi phục vụ đúng lộ trình, đúng giá cước; niêm yết giá vé, công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân.