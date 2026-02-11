Mùa xuân bừng sáng ở Canh Tiến

(GLO)- Tết Bính Ngọ 2026, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) có điện lưới quốc gia và tuyến đường bê tông kiên cố kết nối trực tiếp đến quốc lộ 19C, chấm dứt tình trạng cách trở kéo dài suốt nhiều năm.

Với người dân Canh Tiến, điện và đường không đơn thuần là hạ tầng thiết yếu, mà là sự kiện "ngàn năm có một”, mở ra cánh cửa bước vào một giai đoạn phát triển mới. Từ một ngôi làng biệt lập giữa rừng núi, Canh Tiến đang thực sự bừng sáng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Giấc mơ ngàn đời thành hiện thực

Lễ đóng điện tại làng Canh Tiến. Ảnh: N.H

Những ngày giáp Tết, trở lại Canh Tiến, dễ dàng cảm nhận không khí đổi thay hiện hữu trong từng ngôi nhà, con đường. Đường sá thông suốt, việc đi lại, mua sắm trở nên thuận tiện. Trong các hộ gia đình, ánh điện sáng lên xua tan bóng tối vốn bao trùm suốt bao đời.

Trong câu chuyện cuối năm của người dân Canh Tiến, điện và đường là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất. Hai công trình hạ tầng hoàn thành không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt, mà còn mở ra cơ hội để làng từng bước phát triển kinh tế, hòa nhập với nhịp sống chung của địa phương, hướng tới tương lai bền vững.

Làng Canh Tiến cách trung tâm xã Canh Vinh khoảng 10 km, có diện tích tự nhiên 5,25 ha, hơn 170 hộ dân với 585 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Bahnar và Chăm. Trước đây, để đến được làng, phải đi xuồng vượt hơn 10 km hồ Núi Một từ xã An Nhơn Tây sang hoặc đi bộ băng rừng, vượt đèo Nha Sam mất gần 3 giờ đồng hồ.

Sự cách trở về địa hình, điều kiện đi lại khó khăn khiến KT-XH nơi đây chậm phát triển. Người dân quanh năm gắn với nương rẫy, chăn nuôi nhỏ lẻ, ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ, tiện ích xã hội; tiêu thụ nông sản gặp nhiều trở ngại…

Bước ngoặt lớn đến vào cuối tháng 4-2025, khi điện lưới quốc gia chính thức được kéo về làng. Tiếp đó, đến cuối tháng 10-2025, tuyến đường liên xã dài hơn 13 km kết nối từ QL 19C đến Canh Tiến được đưa vào sử dụng. Hai công trình hoàn thành trong cùng một năm đã tạo "cú hích" mạnh mẽ, làm thay đổi căn bản diện mạo và triển vọng phát triển của ngôi làng biệt lập giữa núi rừng này.

Trẻ em làng Canh Tiến xem phim hoạt hình trên tivi. Ảnh: N.H

“Chỉ sau một thời gian ngắn có điện, có đường, đời sống bà con đã có sức bật rõ rệt” - ông Đinh Văn Tào - Bí thư Chi bộ làng Canh Tiến, chia sẻ.

Theo ông Tào, trước đây, ước mơ “được nghe, được nhìn” dường như rất xa vời; nay hầu hết các hộ gia đình đều đã sắm ti vi, từng bước mở mang tri thức, từ đó cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Công trình cấp điện cho làng Canh Tiến do Công ty Điện lực Bình Định (cũ), nay là Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện, tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng; gồm 12,9 km đường dây trung áp, 2,2 km đường dây hạ áp, 3 trạm biến áp và 188 công tơ điện tử đo xa, cùng hệ thống điện trong nhà cho toàn bộ các hộ dân. Tuyến đường giao thông kết nối từ QL 19C đến làng Canh Tiến dài 13,2 km, được xây dựng bằng bê tông, đạt chuẩn đường cấp VI miền núi; tổng kinh phí đầu tư 156 tỷ đồng.

Trong ngôi nhà bừng sáng ánh điện, bà Đinh Sa (76 tuổi), xúc động nói: “Gần cả cuộc đời tôi gắn bó với ngôi làng này, chưa bao giờ dám nghĩ có ngày được dùng điện lưới quốc gia vì rừng núi trùng điệp bao quanh. Điều tưởng như không thể đã thành hiện thực. Niềm vui này có được là nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số”.

Cùng chung cảm nhận, chị Đinh Thị Lá (29 tuổi) phấn khởi cho biết: “Có điện, có đường, cuộc sống người dân như sang trang mới. Nhà nào cũng sáng đèn vào ban đêm, có ti vi, tủ lạnh, điện thoại thông minh. Quan trọng nhất là nông sản làm ra được tiêu thụ thuận lợi, không còn bị thương lái ép giá. Đây là cơ hội lớn để người dân trong làng vươn lên”.

Hạ tầng mở lối phát triển

Đường lớn đã thông, điện lưới đã về - hai công trình hạ tầng trọng điểm đã phá vỡ thế bao vây của đói nghèo, tạo nền tảng để Canh Tiến từng bước “sải cánh” hướng tới tương lai.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Canh Vinh Nguyễn Thị Thu Thủy, làng Canh Tiến có nhiều lợi thế để phát triển trong giai đoạn mới. Làng nằm liền kề hồ Núi Một với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, nhiều suối tự nhiên hoang sơ, thác đá cao, thảm thực vật phong phú, rất thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, dã ngoại, trekking.

Bên cạnh đó, Canh Tiến còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Bahnar và Chăm như nhà sàn, nhà rông, nghề dệt thổ cẩm, lễ hội cồng chiêng và ẩm thực truyền thống. Đây là những yếu tố tạo nên bản sắc riêng, có sức hấp dẫn đối với du khách.

Một góc làng Canh Tiến, xã Canh Vinh. Ảnh H.P

“Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Canh Vinh nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định 3 khâu đột phá: đầu tư đồng bộ hạ tầng KT-XH hiện đại, tạo nền tảng phát triển đô thị; xóa hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; xây dựng xã trở thành điểm đến du lịch đặc sắc, lấy làng Canh Tiến làm hạt nhân”-bà Thủy cho biết.

Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, chính quyền xã Canh Vinh đang tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ du lịch tại Canh Tiến, đồng thời tổ chức các lớp đào tạo sơ cấp nghề hướng dẫn du lịch ngay tại nhà văn hóa làng.

Qua các lớp học, hàng chục học viên, phần lớn là người dân địa phương được trang bị kỹ năng thuyết minh, kể chuyện, giới thiệu văn hóa, lịch sử và cảnh quan quê hương cho du khách.

Anh Mai Thanh Viên - một học viên lớp đào tạo hướng dẫn viên du lịch ở làng Canh Tiến - chia sẻ: “Làng mình có suối Tre rất đẹp, có vực Voi gắn với câu chuyện cảm động về tình mẹ con của voi. Trước đây chỉ người trong làng biết, nay chúng tôi muốn kể lại cho du khách để họ hiểu thêm về Canh Tiến. Ngành du lịch sẽ giúp người dân địa phương đổi thay”.

Theo anh Viên, lớp học không chỉ mang lại kỹ năng nghề, mà còn khơi dậy niềm tự hào về quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, môi trường - yếu tố cốt lõi trong phát triển du lịch bền vững.

Chủ tịch UBND xã Canh Vinh Dương Hiệp Hòa khẳng định, với tuyến đường giao thông hoàn chỉnh và hệ thống điện lưới quốc gia ổn định, đời sống người dân làng Canh Tiến trong thời gian tới chắc chắn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, xã đang tập trung xây dựng Canh Tiến trở thành làng du lịch cộng đồng, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa - xã hội đặc trưng, tạo động lực cho phát triển bền vững.