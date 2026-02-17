Gia Lai - Điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư

(GLO)- Ngoài yếu tố “thiên thời, địa lợi”, Gia Lai đang tạo nên một làn sóng thu hút đầu tư mạnh mẽ nhờ chiến lược phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và “cuộc cách mạng” về thủ tục hành chính.

Những bước đi đột phá này đã kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, biến vùng đất này trở thành điểm đến lý tưởng cho các dòng vốn trong và ngoài nước.

"Đất lành chim đậu"

Không phải ngẫu nhiên mà trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Gia Lai vẫn nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ thu hút đầu tư của cả nước.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 tại xã Cát Tiến cho Công ty TNHH Blooming Sky. Ảnh: T.Sỹ

Tiếp nhận quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 có quy mô 308 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 2.599 tỷ đồng tại xã Cát Tiến vào ngày 28-11-2025, ông Lee Soo Man - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Blooming Sky - nhận định: Gia Lai hội tụ đầy đủ mọi yếu tố thiên thời địa lợi, từ hạ tầng sân bay, cảng biển đến nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, sự đón tiếp chu đáo và hỗ trợ nhiệt tình từ lãnh đạo tỉnh ngay từ những ngày đầu tìm hiểu đã trở thành động lực để Công ty quyết định kiến tạo tại đây một trung tâm văn hóa nghệ thuật tầm cỡ châu Á, một biểu tượng giao thoa văn hóa Việt - Hàn và là điểm đến của các thương hiệu giải trí hàng đầu thế giới.

Cùng chung niềm tin đó, Công ty CP Arque Degi Việt Nam đã quyết định đầu tư chuỗi 3 dự án quy mô tại khu vực đầm Đề Gi và xã An Lương, tổng diện tích 572 ha và vốn đầu tư hơn 8.884 tỷ đồng. Ông Tống Đức Hiếu, Chủ tịch Tập đoàn Lạc Việt kiêm Giám đốc Công ty CP Arque Degi Việt Nam, chia sẻ: Sau khi khảo sát hơn 3.000 km bờ biển Việt Nam, chúng tôi nhận ra đầm Đề Gi là tài sản vô giá.

Với cam kết hỗ trợ 24/7 tuyệt đối từ chính quyền, DN tự tin kiến tạo một quần thể nghỉ dưỡng - đô thị xa hoa đẳng cấp quốc tế với bến siêu du thuyền, đảo tỷ phú và sân golf. Những dự án này được kỳ vọng sẽ đưa Gia Lai vào bản đồ du lịch hạng sang toàn cầu.

Tương tự, tại phía Tây tỉnh, với diện tích hơn 1,4 triệu héc ta đất sản xuất nông nghiệp, khu vực này đã hình thành được 18 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích hơn 3.400 ha, tập trung vào các sản phẩm chính như bơ, sầu riêng, thanh long, hồ tiêu, cà phê, rau, hoa, dược liệu…

Hiện khu vực này đã thu hút được khoảng 300 dự án đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mới đây nhất, Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TRE - Đak Đoa được thực hiện với mục tiêu trở thành trung tâm KHCN, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới trong khảo nghiệm, sản xuất thử, ươm tạo, đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất cây trồng, tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ, phục vụ nông nghiệp, trồng và nhân giống cây dược liệu, cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản…

Bà Nguyễn Thụy Lam Phương - Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Tài nguyên Năng lượng Tây Nguyên - cho biết: Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 457 ha tại 3 xã Đak Đoa, KDang và Ia Băng; sẽ cung ứng ra thị trường trong và ngoài nước các sản phẩm từ cây dược liệu 4.239 tấn/năm; cà phê 109 tấn/năm; nhân giống cây trồng các loại 1,833 triệu cây. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.675 tỷ đồng.

“Chúng tôi đánh giá cao tinh thần đồng hành với các nhà đầu tư của chính quyền địa phương suốt thời gian qua. Cùng với lực lượng lao động tại chỗ dồi dào, chúng tôi tin tưởng đây chính là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để dự án thành công đúng như kỳ vọng” - bà Phương cho hay.

Lãnh đạo tỉnh cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Không chỉ thu hút dự án mới, niềm tin của DN hiện hữu còn được thể hiện qua việc 166 dự án đăng ký tăng vốn thêm gần 6.900 tỷ đồng trong năm 2025, cùng với 3.000 DN thành lập mới, tạo nên bức tranh kinh tế Gia Lai sôi động hơn bao giờ hết, phản ánh một môi trường kinh doanh đầy sinh khí và kỳ vọng.

“5 sẵn sàng” đón nhà đầu tư

Nhà đầu tư khi đến Gia Lai không chỉ nghe những lời hứa hẹn mà được kiểm chứng thực tế qua tinh thần “nói thật, làm thật”. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, địa phương luôn duy trì tâm thế “5 sẵn sàng”, gồm: quy hoạch, hạ tầng thiết yếu, mặt bằng sạch, nguồn nhân lực và cải cách hành chính; với mục tiêu tối thượng là trở thành “điểm đến lý tưởng” - nơi nhà đầu tư có thể triển khai dự án nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Phơi cà phê nhân tại trang trại cà phê organic Vĩnh Hiệp để xuất khẩu sang Nhật Bản. Ảnh: Hà Duy

TS Trần Du Lịch - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia - đánh giá: “Gia Lai là một vùng đất đặc biệt, không chỉ bởi diện tích rộng lớn, địa hình đa dạng, mà còn bởi chiều sâu văn hóa, lịch sử và tiềm năng phát triển chưa được khai thác hết. Phía Đông của tỉnh đang khai thác mạnh mẽ tiềm năng biển, cảng, năng lượng và logistics. Phía Tây là vùng cao nguyên trù phú, nơi có thể phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và công nghiệp chế biến sâu. Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá”.

Với lợi thế sở hữu 134 km đường bờ biển, vùng lãnh hải rộng 36.000 km2 và cảng biển quốc tế Quy Nhơn có thể tiếp nhận tàu hàng đến 70.000 tấn ra vào an toàn, tỉnh Gia Lai đang vươn mình trở thành trung tâm logistics và cửa ngõ ra biển thuận lợi nhất cho cả khu vực Tây Nguyên, Nam Lào, Ðông Bắc Campuchia và Thái Lan. Ngoài vị trí địa kinh tế quan trọng trong giao lưu khu vực và quốc tế, Gia Lai còn có nhiều tiềm năng, lợi thế lớn về du lịch sinh thái núi rừng, biển đảo, văn hóa, lịch sử.

Hệ thống giao thông được quy hoạch đồng bộ từ mặt đất, biển khơi đến bầu trời với các tuyến cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku cùng các sân bay Phù Cát, Pleiku đang tạo nên mạch máu giao thương thông suốt. Bên cạnh đó, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm như: Nhơn Hội, Becamex VSIP Bình Định, Phù Mỹ, Trà Đa, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh… được đầu tư bài bản theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư ứng dụng công nghệ cao.

Gia Lai đang sở hữu quỹ đất nông nghiệp rộng lớn, thuận lợi để thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Hà Duy

Trong các đợt xúc tiến đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc luôn nhất quán quan điểm: Tỉnh cam kết đồng hành và tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư phát triển bền vững. Tinh thần này được lan tỏa đến từng sở, ngành với phương châm giải quyết thủ tục hành chính không chỉ đúng quy định mà còn phải linh hoạt, đồng bộ.

Các tổ công tác đặc biệt được thiết lập để tháo gỡ mọi vướng mắc từ giải phóng mặt bằng đến cấp phép xây dựng. Tại Gia Lai, tốc độ xử lý công việc cho nhà đầu tư được đo đếm bằng giờ chứ không phải bằng ngày. Chính tư duy hành động quyết liệt này đang là chìa khóa mở ra cánh cửa hội nhập, đưa Gia Lai vươn ra biển lớn.