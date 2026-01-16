Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Sân golf Đak Đoa

(GLO)- Ngày 15-1, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 191/QĐ-UBND chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex là nhà đầu tư thực hiện dự án Sân golf Đak Đoa, với tổng vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng.

Theo quyết định, Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex (TP. Hà Nội) được lựa chọn triển khai dự án Sân golf Đak Đoa tại Khu phức hợp Đak Đoa, phù hợp với đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt và điều chỉnh.

Dự án Sân golf Đak Đoa được kỳ vọng góp phần hoàn thiện Khu phức hợp Đak Đoa, tạo điểm nhấn về du lịch - dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh: Minh Phương

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.150 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư chiếm 20% (hơn 230 tỷ đồng), 80% còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Tiến độ thực hiện dự án được xác định từ quý I-2026 đến quý IV-2029. Cụ thể, từ quý I-2026 đến quý III-2029 tập trung công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai xây dựng; quý IV-2029 hoàn thành và đưa dự án vào khai thác. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Cùng với đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định; giao Sở Tài chính phối hợp xác định giá trị tài sản gắn liền với đất, nhất là rừng thông và các chi phí khác có liên quan mà nhà đầu tư trước đó trúng đấu giá đã nộp ngân sách.

Các sở, ngành liên quan và UBND xã Đak Đoa có trách nhiệm phối hợp, giám sát, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và các quy định pháp luật có liên quan.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ đã cam kết; tuân thủ nghiêm các quy định về đất đai, lâm nghiệp, tài nguyên, môi trường, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

Trường hợp sau 12 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư mà dự án không được triển khai hoặc không bảo đảm tiến độ theo cam kết, UBND tỉnh sẽ xem xét chấm dứt dự án theo quy định pháp luật.