Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và gia đình chính sách

MINH QUÂN
(GLO)- Ngày 4-2, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế làm trưởng đoàn của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và gia đình chính sách tiêu biểu.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, chúc Tết Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân tại phường An Khê; Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật mật mã 3 (Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu) và Lữ đoàn 132 (Binh chủng Thông tin liên lạc) đóng tại phường Thống Nhất.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-tang-qua-tet-cho-can-bo-chien-si-lu-doan-132.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 132. Ảnh: Bình Dương

Tại các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các đơn vị trong công tác giữ vững an ninh chính trị, củng cố quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao tinh thần xung kích, nhiệt thành của lực lượng quân đội trong công tác phòng - chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ và tham gia “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng và sửa chữa lại nhà ở cho người dân bị sập do bão lũ.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tập trung chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn và tiết kiệm.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường quan tâm, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó với chính quyền và nhân dân, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân ở địa bàn đóng quân.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-tang-qua-tet-cho-tap-the-can-bo-chien-si-su-doan-2-quan-khu-v.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tặng quà Tết cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5). Ảnh: Bình Dương

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, gồm các thương binh: Phạm Thị Dũng, Đinh Văn Hiệp (xã Hra), Bùi Nhạc, Nguyễn Bá Ân (xã Bàu Cạn) và 2 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày: Prôm và Phói (xã Ayun).

Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, việc chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 của các gia đình. Tri ân những hy sinh, đóng góp to lớn của người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng chí Nguyễn Hữu Quế mong muốn, các thương binh, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tập trung phát triển kinh tế gia đình, đoàn kết với cộng đồng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, an khang, đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-tang-qua-cho-ong-prom-chien-si-bi-dich-bat-tu-day-xa-ayun.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tặng quà cho ông Prôm (chiến sĩ bị địch bắt tù đày ở xã Ayun). Ảnh: Bình Dương

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đại diện các gia đình chính sách khẳng định sẽ tiếp tục tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống cách mạng, đoàn kết cùng bà con xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

