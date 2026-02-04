Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Thăm, chúc Tết cán bộ Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 3-2, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đã đến thăm và chúc Tết cán bộ Đoàn ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ.

Theo đó, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí: Vũ Hoàng Hà - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định khóa XII; Nguyễn Xuân Dương - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định khóa XI; Trần Văn Nhẫn - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khóa IX; cùng các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định các khóa trước.

ha.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh thăm, chúc Tết đồng chí Vũ Hoàng Hà - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định khóa XII. Ảnh: Bảo Long

Tại các nơi đến thăm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp tâm huyết của các thế hệ cán bộ cho hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định trong nhiều năm qua.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chúc các đồng chí và gia đình năm mới Bính Ngọ 2026 an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe; đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục dõi theo, đóng góp những ý kiến quý báu cho hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm Nhà lưu niệm Chi bộ Vạn Đức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trường Quốc học Quy Nhơn và Chi bộ Vạn Đức

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), ngày 3-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trường Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) và Nhà lưu niệm Chi bộ Vạn Đức (xã Vạn Đức).

Tư lệnh Quân đoàn 34 thăm, chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai

Tư lệnh Quân đoàn 34 thăm, chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 2-2, đoàn công tác do Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đón tiếp đoàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thời sự

(GLO)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, thể hiện trực tiếp quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi.

Dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), ngày 31-1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ) đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi.

null