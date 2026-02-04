Thăm, chúc Tết cán bộ Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ

(GLO)- Ngày 3-2, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đã đến thăm và chúc Tết cán bộ Đoàn ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ.

Theo đó, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí: Vũ Hoàng Hà - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định khóa XII; Nguyễn Xuân Dương - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định khóa XI; Trần Văn Nhẫn - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khóa IX; cùng các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định các khóa trước.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh thăm, chúc Tết đồng chí Vũ Hoàng Hà - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định khóa XII. Ảnh: Bảo Long

Tại các nơi đến thăm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp tâm huyết của các thế hệ cán bộ cho hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định trong nhiều năm qua.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chúc các đồng chí và gia đình năm mới Bính Ngọ 2026 an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe; đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục dõi theo, đóng góp những ý kiến quý báu cho hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.