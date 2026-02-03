Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh chúc Tết các cơ sở bảo trợ xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, sáng 3-2, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đã đến thăm, chúc Tết Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn và Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. 

Tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh đã thăm hỏi tình hình hoạt động và gửi lời chúc Tết đến đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng và bảo trợ hơn 117 đối tượng, trong đó có 30 đối tượng xã hội hóa.

z7496364139012-4755a48f8ec6835012fbbeb0751f3ade.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh (thứ 2, bên phải) thăm, chúc Tết Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn. Ảnh: Bảo Long

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng ghi nhận tinh thần tận tâm, trách nhiệm của tập thể Trung tâm trong việc chăm sóc những hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp năm mới, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chúc toàn thể cán bộ, nhân viên cùng các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm một năm mới bình an, mạnh khỏe; đồng thời, mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy tốt vai trò, tạo môi trường nuôi dưỡng an toàn, nhân văn và đầy yêu thương.

z7496369054500-cce2b6c3b5afb335fcd540e6007ee6c9.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc Tết các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn. Ảnh: Bảo Long

Tiếp đó, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm và chúc Tết Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Làng hiện có 42 cán bộ, nhân viên, đang chăm sóc 112 trẻ tại 10 mái ấm gia đình.

Đáng chú ý, Làng hiện có 40 trẻ theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước. Đây là minh chứng cho kết quả tích cực của công tác giáo dục và định hướng tương lai cho trẻ sinh sống tại đây.

z7496379925570-918bcce66318b62d5b3473204c41e5f4.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh thăm và chúc Tết các gia đình ở Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Ảnh: Bảo Long

Biểu dương những đóng góp của tập thể Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh chúc các bà, các mẹ cùng cán bộ nhân viên của Làng luôn mạnh khỏe, tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho các trẻ; đồng thời, chúc các cháu đón năm mới vui tươi, học tập tốt và luôn tự tin hướng về tương lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tư lệnh Quân đoàn 34 thăm, chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai

Tư lệnh Quân đoàn 34 thăm, chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 2-2, đoàn công tác do Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đón tiếp đoàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thời sự

(GLO)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, thể hiện trực tiếp quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi.

Dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), ngày 31-1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ) đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi.

null