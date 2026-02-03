Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh chúc Tết các cơ sở bảo trợ xã hội

(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, sáng 3-2, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đã đến thăm, chúc Tết Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn và Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh đã thăm hỏi tình hình hoạt động và gửi lời chúc Tết đến đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng và bảo trợ hơn 117 đối tượng, trong đó có 30 đối tượng xã hội hóa.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh (thứ 2, bên phải) thăm, chúc Tết Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn. Ảnh: Bảo Long

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng ghi nhận tinh thần tận tâm, trách nhiệm của tập thể Trung tâm trong việc chăm sóc những hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp năm mới, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chúc toàn thể cán bộ, nhân viên cùng các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm một năm mới bình an, mạnh khỏe; đồng thời, mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy tốt vai trò, tạo môi trường nuôi dưỡng an toàn, nhân văn và đầy yêu thương.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc Tết các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn. Ảnh: Bảo Long

Tiếp đó, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm và chúc Tết Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Làng hiện có 42 cán bộ, nhân viên, đang chăm sóc 112 trẻ tại 10 mái ấm gia đình.

Đáng chú ý, Làng hiện có 40 trẻ theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước. Đây là minh chứng cho kết quả tích cực của công tác giáo dục và định hướng tương lai cho trẻ sinh sống tại đây.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh thăm và chúc Tết các gia đình ở Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Ảnh: Bảo Long

Biểu dương những đóng góp của tập thể Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh chúc các bà, các mẹ cùng cán bộ nhân viên của Làng luôn mạnh khỏe, tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho các trẻ; đồng thời, chúc các cháu đón năm mới vui tươi, học tập tốt và luôn tự tin hướng về tương lai.